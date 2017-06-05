Обзор летней погоды: ждет и очень приятный период

ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:05
Началось календарное лето, но теплом оно пока не балует. Согласно прогнозам, такая ситуация растянется на весь месяц, а тепло придет только с середины июля.
© M.Milinio nuotr.

Заведующий отдела климатологии Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что это лето будет переменчивым, а непостоянство обусловлено изменениями климата. По словам климатолога, по этой причине можно надеяться на на более частую смену холодных и теплых недель и еще больше контрастов.

По словам Валюкаса, общая тенденция показывает, что лето будет таким как обычное среднестатистическое лето, только ожидается немного меньше осадков.

"Среднемесячная температура как в июне, так и в июле похожа на среднюю многолетнюю. Август будет немного теплее. Контрасты - смена холодных недель теплыми - неизбежны", – прогнозирует климатолог.

Он также уверяет, что этим летом прогнозируют сильный ветер, но он будет наблюдаться не чаще обычного. По словам Валюкаса, в последнее время периоды, когда поднимается сильный ветер, становятся все более частыми. Виной тому - изменение климата.

"Основная тенденция глобального потепления - это усиление таких явлений. Их число не слишком растет, но ветер наблюдается все чаще, наносит больше вреда", – указал он.

Климатолог Валюкас сказал, что что чаще всего температура воздуха более или менее связана с температурой воды. Поэтому, если прогноз в связи со средней температурой воздух подтвердится, то и температура воды в водоемах будет необычной.

С коллегой согласен и старший специалист отдела гидрологии ЛГМС Александрас Каютис. По его словам, температура воды в некоторых водоемах уже достигала 19 градусов, но в последнее время вода остыла.

"В некоторых озерах, к примеру, в самом глубоком литовском озере Таурагнас, в четверг температура воды опустилась с 17 до 6 градусов. Это ветер поднял наверх находящуюся на дне воду. Вода остывает не только из-за холода, но и из-за ветра. Ветер перемешивает воду, она остывает", – рассказал Каютис.

Однако гидролог заметил, что больше такого снижения температуры воды не будет. Он предполагает, что этим летом вода не будет остывать ниже чем до 17 градусов. А это уже минимум, при такой температуре можно купаться – если температура холоднее, врачи купаться не рекомендуют", - сказал Каютис.

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