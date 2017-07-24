Объявлены результаты приема в университеты Литвы

Обучаться на финансируемых государством мастах со стипендией приглашены 14 062 (в 2016 м - 14 139) абитуриентов: в университетах - 7 678 (в 2016 - 7424), в коллегиях - 6384 (в 2016 - 6715).
Без выбплаты стипендий на обучение приглашены 8 615 абитуриентов (в 2016 - 10 641): в университетах - 4 200 (в 2016 - 6 226), в коллегиях - 4415 (в 2016 - 4415).
В общей сложности приглашение на обучение получили 22 677 абитуриентов (в 2016 - 24 780).
Больше всего приглашений на обучение на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский университет (2 662), Каунасский технологический университет (1 610) и Вильнюсский университет им.Гедиминаса (1 306).
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