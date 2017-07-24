Объявлены результаты приема в университеты Литвы

В понедельник утром объявлены результаты первого этапа приема в высшие учебные заведения Литвы. Кандидаты получили по электронной почте приглашение на обучение.

Обучаться на финансируемых государством мастах со стипендией приглашены 14 062 (в 2016 м - 14 139) абитуриентов: в университетах - 7 678 (в 2016 - 7424), в коллегиях - 6384 (в 2016 - 6715).

Без выбплаты стипендий на обучение приглашены 8 615 абитуриентов (в 2016 - 10 641): в университетах - 4 200 (в 2016 - 6 226), в коллегиях - 4415 (в 2016 - 4415).

В общей сложности приглашение на обучение получили 22 677 абитуриентов (в 2016 - 24 780).

Больше всего приглашений на обучение на финансируемых государством местах получили поступающие в Вильнюсский университет (2 662), Каунасский технологический университет (1 610) и Вильнюсский университет им.Гедиминаса (1 306).