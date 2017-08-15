Объявлен список семи самых разыскиваемых преступников Литвы

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ru.DELFI.lt
вторник, 15 августа 2017 г. 08:57
В настоящее время в списке самых разыскиваемых преступников Литвы – семь человек, однако, по словам представителя Бюро криминальной полиции Миндаугаса Стравинскаса, это число не окончательное и может меняться – в список входят все, кто совершил особо опасные преступления, пишет lrt.lt.
Vladimiras Antonovas, Raimondas Baranauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

С учетом того, насколько тяжкое преступление было совершено, насколько опасен человек, совершивший его, было ли преступление совершено в одиночку или в группе составляется список самых разыскиваемых преступников.

В нынешнем списке фигурируют фамилии Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Место их нахождения известно, но, по словам Стравинскаса, поиск завершается, когда подозреваемых доставляют в Литву.

Стравинскас заметил, что сейчас розыску очень помогают социальные сети – полиция на свою страницу часто выносит информацию о разыскиваемых лицах и получает информацию о них.

"Если люди помогают расследованию или выяснить, кто совершил преступление, они могут получить денежное вознаграждение", – отметил представитель полиции.

Интервью начнется на 4 минуте.

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Объявлен список семи самых разыскиваемых преступников Литвы (20)

Vladimiras Antonovas, Raimondas Baranauskas
В настоящее время в списке самых разыскиваемых преступников Литвы – семь человек, однако, по словам представителя Бюро криминальной полиции Миндаугаса Стравинскаса, это число не окончательное и может меняться – в список входят все, кто совершил особо опасные преступления, пишет lrt.lt.

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