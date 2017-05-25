Объявлен список самых привлекательных работодателей в Литве

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ru.DELFI.lt
четверг, 25 мая 2017 г. 13:58
В настоящее время самыми привлекательными работодателями считаются не те, кто предоставляет больше всего рабочих мест, а те, которые платят более высокую среднюю зарплату.
Dirbanti mergina
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В первую десятку вошли и две компании литовского капитала, сообщает портал cvmarket.lt.

"Кажется, самые популярные работодатели основной акцент ставят не на привлечение работников, а на их "удержание" и "взращивание", - сказала представитель cvmarket.lt Раймонда Татарелите.

Самым привлекательным работодателем считается Telia LT, появившаяся в результате объединения Omnitel и Teo LT. В этом году она планирует увеличить свой штат из 2244 работников на 50 человек.

На втором месте - банк SEB (2582 работников), который в этом году планирует предложить 150 новых рабочих мест.

На третьем месте Western Union Lietuva (1745 работников).

На четвертом - ЗАО Lidl Lietuva. В этой компании за год количество работников увеличилось с 338 до 1496.

Компания Barclays в Литве (5 место, 1182 работника) сейчас не наращивает коллектив, а занимается его совершенствованием, инвестирует в повышение квалификации работников.

Компания Felit, работающая с брендом Ikea (6 место, 403 работника), осенью откроет в Каунасе центр обслуживания клиентов - пункт выдачи товаров.

Swedbank (7 место, 2488 работников) до конца года планирует трудоустроить в Вильнюсе 100 новых специалистов.

Группа Aprangа литовского капитала (8 место, сейчас в компании 2112 работников) в 2016 году создала 201 новое рабочее место, в компании работает немало студентов.

Bitė Lietuva (9 место, 624 работников), в прошлом году число работников увеличилось на 9%. В этом году компания также быстро расширяется.

Еще одна компания литовского капитала - группа Vičiūnаi (10 место, около 4500 работников).

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