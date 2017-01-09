Объявлен новый список призывников

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ru.DELFI.lt
понедельник, 9 января 2017 г. 14:46
Министерство обороны Литвы объявило новый список призывников. В нем – чуть больше 25 000 молодых людей 1991-1997 года рождения (с 19 до 26 лет включительно).
Pratybos Rukloje
© J.Butkutės nuotr.

Всего в этом году на 9-месячную службу призовут 3537 человек. В этом году повестки призывникам уже не будут рассылать.

Всю актуальную информацию призывники могут найти в интернете.

УВИДЕТЬ СПИСОК ПРИЗЫВНИКОВ МОЖНО ЗДЕСЬ

Интересно, что по приказу бывшего министра обороны Юозаса Олекаса список был составлен 4 января, однако объявлен почти через неделю.

Нынешний министр обороны Раймундас Кароблис в день составления списка выразил надежду на то, что не придется принудительно забирать молодых людей в армию.

"Уже сложилась такая традиция, что до сих пор не приходилось пользоваться списками призывников. Пока все места заполняли добровольцы. (…) Я, думаю, эта традиция продолжится, молодому человеку важно проявить патриотизм, защищать не только родину, но и свою семью, близких", – сказал он журналистам.

По данным на 6 января, желание служить в армии изъявили 536 молодых людей.

МО призывает молодых людей и девушек в возрасте 18-38 лет добровольно идти служить в армию и регистрироваться на службу. Те, кто подать заявки до 9 января 2017 г. смогут выбирать место службы, выбрать дату начала службы и получат на 30% большую компенсацию.

Первая смена будет призвана в середине апреля 2017 года, а последняя - в начале декабря.

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