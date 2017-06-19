Объявлен новый рейтинг зарплат: лидеры уже другие

ru.DELFI.lt
понедельник, 19 июня 2017 г. 14:52
В мае уже только три действующие в Литве компании платили средние зарплаты в размере больше 10 000 евро. Самые высокие зарплаты были в компании, представляющей крупную белорусскую компанию. Кроме нее в TOP 10 попали только компании, работающие в сфере энергетики и информационных технологий (ИТ).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Содра" объявила, какие средние зарплаты ("на бумаге") в мае платили в компаниях, где работают больше трех человек.

Самая высокая зарплата – больше 28 400 евро – была в находящейся в Шяуляй компании Prekybos namai Bmz-Baltija.

На сайте компании указано, что она представляет "Белорусскую металлургическую компанию". Литовское предприятие занимается оптовой торговлей арматурой, проводами, трубами и т.д. В настоящее время в компании было 8 работников.

На втором месте была компания 4Energia, где 7 работников и средняя зарплата составляет больше 17 000 евро.

15min.lt пишет, что связанные с этой компанией предприниматели построили ветряную электростанцию на земле соцдема Артураса Скарджюса и его жены. Парламентская Антикоррупционная комиссия выясняет, не получил ли политик личную выгоду представляя эти проекты.

На третьем месте - компания Hewlett Packard Vilnius. Ее работники в среднем получали по 11 600 евро.

Google Lithuania в мае платила своим работникам в среднем 9900 евро. ЗАО EpsoG, 100% которой принадлежат государству (через Минэнерго), своим 23 работникам в мае платила 9100 евро.

Другие компании из TOP-10 - это Huawei Technologies Vilnius (8778 евро), Samsung Electronics Lithuania (8458 евро), Bull Baltija (8389 евро) Inter Rao Lietuva (8178 евро) и Energogrupė (7856 евро).

Специалисты, с которыми говорил DELFI, заметили, что в числе компаний, выплачивающих самые большие зарплаты, обычно бывают те, которые выплачивают своим работникам однократные надбавки или другие однократные выплаты.

Напомним, что в Литве минимальная зарплата составляет 380 евро, а средняя зарплата – 817 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Объявлен новый рейтинг зарплат: лидеры уже другие

Объявлен новый рейтинг зарплат: лидеры уже другие
В мае уже только три действующие в Литве компании платили средние зарплаты в размере больше 10 000 евро. Самые высокие зарплаты были в компании, представляющей крупную белорусскую компанию. Кроме нее в TOP 10 попали только компании, работающие в сфере энергетики и информационных технологий (ИТ).

Троим министрам нынешнего правительства общество уже не доверяет (6)

Jurgita Petrauskienė, Saulius Skvernelis
В Литве трое министров нынешнего правительства - образования и науки, здравоохранения и сельского хозяйства - лишился доверия большей части избирателей: число положительно оценивающих этих деятелей меньше, чем тех, кто думает обратное, говорится в опубликованных газетой Lietuvos rytas результатах проведённого фирмой Vilmorus опроса.

НАТО отрабатывает оборону "Сувалкского коридора" (48)

НАТО отрабатывает оборону Сувалкского коридора
Военнослужащие НАТО на минувшей неделе провели тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора", по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет (9)

Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет
В начале года увеличили налоги, которые платят владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, фермеры и другие работающие на себя люди. Утверждалось, что в случае болезни такие люди смогут получить пособие по болезни. Дополнительные налоги "Содра" взимает сразу же, а выплатит пособие только через год.

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф (73)

За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф
Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру нарушения за то, что слишком большое количество жителей Литвы еще не подключились к центральной канализации, иными словами, все еще пользуются уличными туалетами. Если нарушение не будет устранено, Европейский суд справедливости может назначить Литве миллионный штраф.
Facebook друзья
Rambler's Top100