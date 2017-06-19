Объявлен новый рейтинг зарплат: лидеры уже другие

В мае уже только три действующие в Литве компании платили средние зарплаты в размере больше 10 000 евро. Самые высокие зарплаты были в компании, представляющей крупную белорусскую компанию. Кроме нее в TOP 10 попали только компании, работающие в сфере энергетики и информационных технологий (ИТ).

"Содра" объявила, какие средние зарплаты ("на бумаге") в мае платили в компаниях, где работают больше трех человек.

Самая высокая зарплата – больше 28 400 евро – была в находящейся в Шяуляй компании Prekybos namai Bmz-Baltija.

На сайте компании указано, что она представляет "Белорусскую металлургическую компанию". Литовское предприятие занимается оптовой торговлей арматурой, проводами, трубами и т.д. В настоящее время в компании было 8 работников.

На втором месте была компания 4Energia, где 7 работников и средняя зарплата составляет больше 17 000 евро.

15min.lt пишет, что связанные с этой компанией предприниматели построили ветряную электростанцию на земле соцдема Артураса Скарджюса и его жены. Парламентская Антикоррупционная комиссия выясняет, не получил ли политик личную выгоду представляя эти проекты.

На третьем месте - компания Hewlett Packard Vilnius. Ее работники в среднем получали по 11 600 евро.

Google Lithuania в мае платила своим работникам в среднем 9900 евро. ЗАО EpsoG, 100% которой принадлежат государству (через Минэнерго), своим 23 работникам в мае платила 9100 евро.

Другие компании из TOP-10 - это Huawei Technologies Vilnius (8778 евро), Samsung Electronics Lithuania (8458 евро), Bull Baltija (8389 евро) Inter Rao Lietuva (8178 евро) и Energogrupė (7856 евро).

Специалисты, с которыми говорил DELFI, заметили, что в числе компаний, выплачивающих самые большие зарплаты, обычно бывают те, которые выплачивают своим работникам однократные надбавки или другие однократные выплаты.

Напомним, что в Литве минимальная зарплата составляет 380 евро, а средняя зарплата – 817 евро.