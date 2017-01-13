Обвиняемым в деле о шпионаже в Литве грозит 6 и 13 лет лишения свободы

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BNS
пятница, 13 января 2017 г. 18:40
Шяуляйский окружной суд (ШОС) в пятницу завершил рассмотрение дела о шпионаже бывшего офицера Литвы и гражданина России - прокуратура просит приговорить обвиняемых к 6 и 13 годам лишения свободы.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

По данным BNS, 66-летнего гражданина России Сергея Моисеенко прокуратура просит приговорить к 13 годам лишения свободы за шпионаж и незаконное хранение большого количества боеприпасов и взрывчатых веществ, а также боевых гранат.

Для бывшего офицера Авиабазы ВВС Литвы, капитана Сергея Пусина (34 года) прокуратура просит 6 лет лишения свободы.

Приговор в этом деле будет вынесен 27 февраля.

Досудебное расследование было начато в декабре 2014 года после того, как Второй департамент оперативных служб при Минобороне Литвы собрал информацию о том, что офицер Авиабазы ВВС Литвы С. Пусин еще в 2012 году был завербован разведкой России. Согласно данным расследования, по поручению этой службы С. Пусин собирал и передавал через гражданина России С. Моисеенко информацию, интересующую разведывательную службу России.

С. Пусин обвиняется в том, что собрал и за период с 2012 года по 2014 год передал информацию о Вооруженных силах Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, полетах осуществлявших эту миссию самолетов, военных учениях, местах дислокации воинских подразделений, операциях ВС Литвы и Международных сил поддержки безопасности (ISAF) НАТО в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотников, их полетах и возможных местах их дислокации.

Обвиняемые в шпионаже С. Пусин и С. Моисеенко находятся под арестом с 29 декабря 2014 года.

BNS
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Общество

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