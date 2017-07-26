Обсуждаем: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром

Группа висагинских политиков выступила с амбициозной идеей создания на базе ИАЭС значимого для Литвы и Европы в целом крупнейшего дата-центра. В настоящее время инициативная группа представляет свой проект и ищет поддержку среди литовских учреждений и политиков.

Станет ли амбициозный план реальностью? Что может изменить такой проект в масштабах города и страны?

DELFI и NTTS.lt ведут прямую трансляцию обсуждения проекта c представителями инициативной группы, IT-бизнеса Литвы, Игналинской АЭС, Министерства энергетики и, конечно, с висагинцами.

Начало трансляции - в 15.00. Место обсуждения - Висагинский парк, помещение бывшего учебного центра ИАЭС. Вход свободный.