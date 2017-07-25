Обсудим: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 июля 2017 г. 15:56
Группа висагинских политиков выступила с амбициозной идеей создания на базе ИАЭС значимого для Литвы и Европы в целом крупнейшего дата-центра. В настоящее время инициативная группа представляет свой проект и ищет поддержку среди литовских учреждений и политиков.
© Reuters/Scanpix

Станет ли амбициозный план реальностью? Что может изменить такой проект в масштабах города и страны?

В среду, 26 июля, порталы DELFI и NTTS.lt проведут прямую трансляцию обсуждения проекта c представителями инициативной группы, IT-бизнеса Литвы, Игналинской АЭС, Министерства энергетики и, конечно, с висагинцами.

Начало трансляции - в 15.00. Место обсуждения - Висагинский парк, помещение бывшего учебного центра ИАЭС. Вход свободный.

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Обсудим: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром (3)

Обсудим: висагинцы предлагают амбициозный проект - заменить АЭС дата-центром
Группа висагинских политиков выступила с амбициозной идеей создания на базе ИАЭС значимого для Литвы и Европы в целом крупнейшего дата-центра. В настоящее время инициативная группа представляет свой проект и ищет поддержку среди литовских учреждений и политиков.

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