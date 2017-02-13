ОБСЕ предлагает Литве разрешить баллотироваться в Cейм с двойным гражданством

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 10:10
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагает Литве разрешить баллотироваться в парламент лицам с двойным гражданством.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Такую рекомендацию представило Бюро по правам человека и делам демократических организаций, оценившее состоявшиеся в октябре прошлого года выборы.

Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Зенонас Вайгаускас связывает рекомендацию с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против Молдовы от 2010 года.

"Такая рекомендация появилась, когда один молдаванин выиграл в ЕСПЧ дело против Молдовы в связи с румынским гражданством. Молдова разрешила практически всем без ограничений иметь румынское гражданство, но возможности баллотироваться были ограничены", - рассказал BNS З. Вайгаускас.

В Литве Конституция запрещать баллотироваться в Сейм лицам с двойным гражданством, отметил З.Вайгаускас.

По словам главы ГИК, чтобы реализовать рекомендацию ОБСЕ, нужно будет менять Конституцию: "Я очень сомневаюсь в том, что Конституционный суд может как-либо изменить свою доктрину по поводу изменения Конституции".

BNS
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