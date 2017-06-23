Община евреев предлагает создать музей на месте бывшего гетто в Вильнюсе

Такие идеи ОЕЛ в четверг представила мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

Автор идеи, креативный аналитик Альбинас Шиманаускас говорит, что с конкретным местом размещения будущего музея пока не определились, но предлагается, чтобы он расположился рядом со сквером Рудининку.

"Скажем, в районе площади Рудининку, где стоит и памятник Цемаху Шабаду, где может быть установлен и мемориал Правденикам народов мира. Имеется отличная площадка, где могут проходить и международные мероприятия, концерты, тематические празднества (...) - это был бы Вильнюсский музей еврейской культуры, раскрывающий её через исторические события, культурные явления, через живое повествование", - сказал он агентству BNS.

Председатель ОЕЛ Фаина Куклянски утверждает, что ожидает от муниципалитета поддержки самой идеи, а потом уже будут решать, в каком месте будет музей.

А.Шиманаускас надеется на поддержку городских властей, питает надежды и на инвестиции как частных лиц - евреев из-за рубежа, так и еврейских организаций. По утверждению специалиста, руководство муниципалитета идеей заинтересовалось и поддерживает её.

"Это будут не шкафы, полки или артефакты, музей будет ориентирован на повествование, действо с использованием современных технологий, некоторые - совершенно оригинальные (...). Значительной частью музея будет сам город, посетители, побывав в центральной экспозиции-здании, затем смогут, прогуливаясь по Вильнюсу при помощи мобильных устройств, в частности, планшетников или смартфонов, увидеть живую историю: события, деятелей, персонажей, документальные материалы, 3D, отснятый материал", - рассказывает А.Шиманаускас.

Это, по его словам, позволит увидеть на территории бывшего гетто и не уцелевшую после войны архитектуру, , в частности, синагоги, экспозиция может охватывать и времена Гядиминаса, начиная с XIV в., могут быть разработаны отдельные программы для школьников, зарубежных гостей, других посетителей.

В период нацистской оккупации 1941-1944 гг. в Литве было уничтожено не менее 90% из 208 тыс. литовских евреев.