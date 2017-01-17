Общественные деятели призывают депутатов запретить насилие над детьми

Общественные деятели Литвы, в числе которых есть и детские психологи, 17 января проведут у парламента акцию с призывом принять поправки к закону об основных правах детей. Цель поправок - запретить всякого рода насилие над детьми – психологическое, физическое, сексуальное и неприсмотр.

Акция "Защитим детей сейчас" будет проведена 17 января, в полдень, у здания парламента.

Общественные деятели призывают написать депутатам электронные письма с призывом принять поправки к закону, запрещающие насилие над детьми.

"Давайте наконец признаем, что дети - равноправные люди и договоримся защищать их от всех форм и видов насилия", – цитируются слова психолога Аушры Курене, главы Центра помощи детям.

Акцию также поддерживают депутаты Довиле Шакалене и Миколас Маяускас, актриса Эльжбета Латенайте, другие известные общественные деятели, коалиция неправительственных организаций, объединяющая 13 организаций работающих для детей и с детьми, отдельные лица.

Уже проводили три пикета с требованием принять соответствующие поправки к законам, но с принятием этих поправок депутаты медлят.

Обращают внимание на то, что по ныне действующим законам, нет ясной характеристики психологического, физического насилия или что такое неприсмотр.

Характеристики Уголовного кодекса отражают только крайние случаи насилия, за которые грозит уголовная ответственность.

Однако, по словам эксперта, Евы Данюнайте, которая сталкивается со случаями насилия над детьми, большая часть случаев насилия не должна рассматриваться в сфере УК. "Самое главное - как можно раньше распознать насилие, остановить его, и чтобы семьи и дети вовремя получили помощь", – сказала психолог.

По словам организаторов акции, официальная статистика в этой сфере - только вершина айсберга и реальную ситуацию не отражает.

По данным отдела по правам детей, в 2015 г. от насилия пострадали 1579 детей (1669 случаев).

Но реально таких случаев может быть в несколько раз больше, как показывает практика психологов, работающих с детьми и семьями.