Обосновавшийся в Литве афганец: для успешной интеграции нужна мотивация и хорошие люди

Для успешной интеграции в чужой стране нужна информация, мотивация, хорошие люди и определенные усилия, сказал живущий в Литве 12 лет афганец Шахин Малук.

27-летний мужчина скоро станет гражданином Литвы. Президент Даля Грибаускайте подписала декрет о предоставлении ему гражданства, сейчас готовят отказ от гражданства Афганистана.

"Я работаю на мебельной фабрике, еще занимаюсь индивидуальной деятельностью, я - переводчик, чаще всего работаю в государственном секторе. Все у меня хорошо, заработок достаточный", – рассказал BNS Малук.

21 апреля он делился своим опытом на конференции в парламенте "20 лет Конвенции беженцев в Литве. Прогресс, вызовы и будущее защиты беженцев в Литве".

"Всегда нужна информация, мотивация и хорошие люди, чтобы поддержали, ну и самому нужно стараться. Я до 2008 года находился в Центре беженцев и еще находясь там начал работать, жить и учиться. Мне тогда было 15 лет", – сказал афганец.

По его словам, могут быть разные причины того, что беженцы не хотят оставаться в Литве и мигрируют в глубь Западной Европы. Одна из наиболее существенных, по мнению Малука, – связь с соотечественниками, родственниками и информация о том, что в других странах условия лучше.

"Но жить и иметь хорошую работу, заработать – да, человек может хорошо жить в Литве", – сказал он. Сейчас Малук готовит документы для своей супруги, которая пока находится в Афганистане.

Малук живет в Каунасе. На мебельной фабрике он зарабатывает 600 евро "на руки", за один час переводов получает 30 евро. Он переводит с афганского, пакистанского, курдского и персидского языков на литовский. Чаще всего его услуги покупают государственные учреждения – Департамент миграции, Департамент полиции, СОГГ, суды.

"Можно выучить любой язык, какой только захочешь. Если Бог дал человеку ум, человек может многому научиться, не только выучить язык", – сказал Малук.

На вопрос, толерантны ли литовцы по отношению к иностранцам, он ответил: "Везде всякие люди бывают. Если бы были нетолерантными, я бы здесь вряд ли прожил 12 лет".

Басир – безработный

Другой гражданин Афганистана Абдулла Басир Юсуси, прославившийся своей историей прибытия в Литву, сейчас нигде не работает, однако вместе с женой учиться на портного.

Год назад американский журналист Джош Фридман на youtube.com разместил запись, на которой Басир по-литовски обратился с просьбой о предоставлении ему убежища. На эту просьбу вскоре отозвались представители литовской власти – через неделю афганец уже был в Литве. Он смог попасть в Литву, поскольку в свое время помогал литовским военным в Афганистане, где и выучил литовский язык.

Басиру предоставили статус беженца, в прошлом году летом в Литву приехала его жена и дочь.

Семья Басира живет в Вильнюсе на помощь, которую получает от государства. Его дочь посещает детский сад и уже хорошо владеет литовским.

Летом прошлого года Басир работал в Анупришкес, в парке развлечений Tony Resort, принадлежащем евродепутату Антанасу Гуоге. Однако через несколько месяцев он был уволен, поскольку работа была сезонной, с наступлением зимы штат сократили.

"Куда бы я ни пошел устраиваться на работу, все спрашивают, почему уже не работаю у Гоуги, почему ушел. Не знаю, такая реклама была сделана...", – рассказал Басир.

Он сказал, что хорошо чувствует себя в Литве уже только потому, что у него здесь много знакомых и друзей. Другие беженцы, по его словам, часто выбирают другие страны Запада, поскольку им кажется, что там растет "денежное дерево".

"Но работать надо везде. Я буду жить в Литве, я владею литовским, я останусь здесь", – сказал он.

Больше всего беженцев на данный момент приезжает в Литву по программе ЕС. За 1,5 года в Литву из Италии, Греции и Турции приехали 276 человек.

Два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев.