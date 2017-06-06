Во вторник в Сантаришских клиниках Вильнюса оборвалась жизнь члена Сейма Рокаса Жилинскаса.
Эту печальную новость DELFI подтвердил коллега парламентария, председатель Союза Отечество - Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Напомним, что Р.Жилинскас в Сантаришкских клиниках Вильнюсской университетской больницы проходил лечение от сильного воспаления легких.
20 июля ему бы исполнилось 45 лет. В пленарных заседаниях Сейма он не участвовал с 20 апреля.
Входивший во фракцию СОХДЛ Р.Жилинскас работал в парламенте свой второй срок. Он входил в комитет по правам человека и комиссию по превенции зависимости.
Р.Жилинскас закончил в Вильнюсском университете факультет журналистики, проходил обучение в Индийском институте массовой коммуникации, посещал курсы в службе информации США.
Карьеру в СМИ Р.Жилинскас начал в 1991 году, работая редактором международных новостей в издании Vilniaus laikraštis. В 1992-1993 гг. он был ведущим новостей редакции экономических новостей Литовского телевидения, репортером, в 1993-1998 гг. - ведущий новостей и репортер Литовского телевидения. Десять лет Р.Жилинскас работал в новостной службе телеканала ЛНК, был ведущим новостей и редактором международных новостей.
Р.Жилинскас был удостоен разного рода наград.
Р.Жилинскас был первым в истории Литвы член Сейма, который не скрывал своей гомосексуальности. В 2010 году в Вильнюсе он принимал участие в первом ЛГБТ-шествии "За равенство".
Он также открыто рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. Он был также судим за оскорбление сотрудника полиции.