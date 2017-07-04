Обнаружен военный корабль Prezidentas Smetona

Поиски корабля велись со шхуны Brabander, ранее сообщалось, что обнаруженные корабли на поверхность поднимать не планируют.
Клайпедский университет подтвердил DELFI, что, по мнению исследователей, обнаруженный на дне корабль - это Prezidentas Smetona, такое предположение можно сделать на основании того, что обнаруженный корабль соответствует имеющимся чертежам.
Журналист LRT, создатель документальных фильмов Римас Бружас, который принимал участие в экспедиции, сказал, что почти на 100% можно утверждать, что обнаружен именно этот военный корабль.
обнаружение военного корабля Prezidentas Smetona – настоящий подарок Литовским ВМС, которые празднуют свое 25-летие.
Журналист сказал, что военные пытаются найти в балтийском море еще два корабля – Kretinga и Utena.
Если обнаружат их обломки, то это будут первые их снимки с момента исчезновения.
Участники экспедиции используют высококлассные гидролокаторы, которые делают 3D-снимки.
Действие происходит на глубине 80–85 м. Экспедицию возглавляет профессор Владас Жулкус.
Ранее он говорил, что первичная цель - идентификация кораблей.
"Координаты их местоположения известны, но несколько различаются в разных источниках, наша цель - проверить два варианта. При помощи специальных приборов, которые есть у ВМС мы должны установить детали, идентифицировать. (...) В том районе есть еще несколько десятков кораблей, поэтому наши мы должны определить по характерным особенностям", – сказал Жулкус, заметив, что это имеет историческое значение
"Научного значения тут немного, поскольку Prezidentas Smetona был построен в 1917 году в Германии, это корабль известного типа, для истории судоходства он ничего нового не даст. Но это наш первый военный корабль, он, вне всякого сомнения, связан с явлением нашей независимости. Проект и финансируется на деньги программы столетия Литвы, поскольку мы относимся к этому как к исторической памяти", – сказал глава проекта.
Он обратил внимание на то, что в составе экспедиции есть и внук первого капитана корабля Prezidentas Smetona Тадаса Даугирдаса, который специально для этого приехал из Канады. Шхуна Brabander проводит исследования в водах Эстонии.
Цель экспедиции - не только идентификация затопленного в 1945 году Prezidentas Smetona (он тогда ходил под флагом СССР), но и небольшие торговые суда межвоенной Литвы - Panevėžys, Kretinga и Utena.