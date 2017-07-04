Обнаружен военный корабль Prezidentas Smetona

 (2)
ru.DELFI.lt
вторник, 4 июля 2017 г. 15:14
В воскресенье ночью во время исследований в Балтийском море ученые Клайпедского университета и военные Военно-морских сил на глубине около 85 м обнаружили корабль очень похожий на военный корабль Prezidentas Smetona, пишет lrt.lt.
© „Prezidentas Smetona“ guli apie 80 m gylyje ir jo nardant su suspaustu oru negalima pasiekti, tad reikia naudotis specialia Karinių jūrų pajėgų įranga.

Поиски корабля велись со шхуны Brabander, ранее сообщалось, что обнаруженные корабли на поверхность поднимать не планируют.

Клайпедский университет подтвердил DELFI, что, по мнению исследователей, обнаруженный на дне корабль - это Prezidentas Smetona, такое предположение можно сделать на основании того, что обнаруженный корабль соответствует имеющимся чертежам.

Журналист LRT, создатель документальных фильмов Римас Бружас, который принимал участие в экспедиции, сказал, что почти на 100% можно утверждать, что обнаружен именно этот военный корабль.

обнаружение военного корабля Prezidentas Smetona – настоящий подарок Литовским ВМС, которые празднуют свое 25-летие.

Журналист сказал, что военные пытаются найти в балтийском море еще два корабля – Kretinga и Utena.

Если обнаружат их обломки, то это будут первые их снимки с момента исчезновения.

Участники экспедиции используют высококлассные гидролокаторы, которые делают 3D-снимки.

Действие происходит на глубине 80–85 м. Экспедицию возглавляет профессор Владас Жулкус.

Ранее он говорил, что первичная цель - идентификация кораблей.
"Координаты их местоположения известны, но несколько различаются в разных источниках, наша цель - проверить два варианта. При помощи специальных приборов, которые есть у ВМС мы должны установить детали, идентифицировать. (...) В том районе есть еще несколько десятков кораблей, поэтому наши мы должны определить по характерным особенностям", – сказал Жулкус, заметив, что это имеет историческое значение

"Научного значения тут немного, поскольку Prezidentas Smetona был построен в 1917 году в Германии, это корабль известного типа, для истории судоходства он ничего нового не даст. Но это наш первый военный корабль, он, вне всякого сомнения, связан с явлением нашей независимости. Проект и финансируется на деньги программы столетия Литвы, поскольку мы относимся к этому как к исторической памяти", – сказал глава проекта.

Он обратил внимание на то, что в составе экспедиции есть и внук первого капитана корабля Prezidentas Smetona Тадаса Даугирдаса, который специально для этого приехал из Канады. Шхуна Brabander проводит исследования в водах Эстонии.

Цель экспедиции - не только идентификация затопленного в 1945 году Prezidentas Smetona (он тогда ходил под флагом СССР), но и небольшие торговые суда межвоенной Литвы - Panevėžys, Kretinga и Utena.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Конституционный суд Литвы: священники не освобождаются от военной или альтернативной службы Священники возмущены решением

Конституционный суд Литвы: священники не освобождаются от военной или альтернативной службы
Священники традиционных религиозных общин необоснованно освобождаются от военной службы в рядах вооруженных сил или от альтернативной службы, объявил во вторник Конституционный суд (КС) Литвы.

Обнаружен военный корабль Prezidentas Smetona (2)

Обнаружен военный корабль Prezidentas Smetona
В воскресенье ночью во время исследований в Балтийском море ученые Клайпедского университета и военные Военно-морских сил на глубине около 85 м обнаружили корабль очень похожий на военный корабль Prezidentas Smetona, пишет lrt.lt.

Дело осужденных за шпионаж граждан Росcии и Литвы рассмотрят на закрытых заседаниях (13)

Дело осужденных за шпионаж граждан Росcии и Литвы рассмотрят на закрытых заседаниях
Дело осужденных за шпионаж бывшего офицера ВВС Литвы и гражданина Российской Федерации в Апелляционном суде Литвы будет рассматриваться на закрытых заседаниях, постановила во вторник судейская коллегия.

Монстр рядом с нами. История создания Островецкой АЭС (125)

Astravo AE
Только немногие решения, принятые человеком, могут иметь последствия спустя десять или сто тысяч лет, но именно столько времени потребуется, чтобы радиоактивные отходы Островецкой АЭС распались настолько, чтобы не представлять опасности для живых организмов.

Депутат сравнивает Килдишене с Левински и видит давление на "крестьян" (28)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Депутат литовского парламента Бронюс Матялис сказал DELFI, что по его мнению, книга бывшего депутата Греты Килдишене, которая появится на прилавках магазинов в конце недели, может быть своеобразным давлением на Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед выборами в Европарламент (ЕП).
Facebook друзья
Rambler's Top100