Обещания правящих о компенсациях за отопление рассеиваются, как туман

Правящие, предложив отменить льготный НДС на отопление, обещали значительно расширить круг людей, которые будут получать компенсации.

Кажется, сейчас их позиция изменилась – возможно, на компенсацию сможет рассчитывать меньшее число жителей, пишет Lietuvos žinios.

По зарегистрированным в прошлом году в парламенте поправкам, претендовать на компенсации после отмены льготного НДС могло бы в два раза больше жителей, чем сейчас – до 257 000. Но ни правительство, ни мэрии не хотят одобрять такой порядок, поэтому предлагают ограничить компенсацию разницей в 15% между доходами человека и и поддерживаемой государством суммой (сейчас это 102 евро на человека). Сейчас компенсируют разницу превышающую 20%. Окончательный вариант поправок примет этой весной парламент Литвы.

Депутаты Альгирдас Сисас, Томас Томилинас, Стасис Якелюнас, Рамунас Карбаускис и Андрюс Палёнис подготовили поправку к закону о денежной помощи, согласно которой получающие небольшие доходы после упразднения льготного НДС на отопление не пострадают – им предлагается снизить бремя расходов на отопление.

Lietuvos žinios сообщает, что депутаты предложили сделать так, чтобы на компенсацию могли претендовать люди, если их расходы на отопление превышают 10% разницы между доходами и установленными государством 102 евро (сейчас разница составляет 20%). В результате на компенсации могли бы претендовать 257 000 человек.

Мэрии на компенсации должны будут найти дополнительно 21 млн. евро. В прошлом году эта сумма составила 17,9 млн. евро. Сейчас компенсации получают 130 000 жителей.

Однако правительство не одобрило предложение депутатов – Соцмин предложил не разбрасываться деньгами.

Считают, что достаточно компенсировать разницу, превышающую не 10, а 15% между доходами и 102 евро. В таком случае на компенсации дополнительно потребуется только 14 млн. евро, их получат до 200 000 жителей.