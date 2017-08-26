Обещание мэрии: всем семьям, дети из которых не получат место в детском саду, будут платить по 100 евро

За выплатами в мэрию можно обращаться с сентября.
До сих пор 100 евро получали родители детей, которые посещают частные детские сады. По данным мэрии, за два года такой возможностью воспользовались больше 5600 семей.
С сентября 2017 года по 100 евро в месяц будут получать и те семьи, дети из которых стоят в очереди больше года, если вести отсчет с выбранной даты начала посещения детского сада. Родители должны написать соответствующее заявление в мэрии.
Согласно подсчетам, за такими выплатами могут обратиться 1000 вильнюсцев.
Компенсацию семьям выделят в том случае, если место жительства обоих родителей задекларировано в Вильнюсе не меньше чем год назад или если ребенка воспитывает один родитель - то он задекларировал место жительства в Вильнюсской мэрии. Компенсацию будут выплачивать до тех пор, пока ребенок не получит место в государственном или частном детском саду.
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