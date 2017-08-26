Столовая номер 1. Обед дня – 3,50 евро

Еда здесь на самом деле напоминает домашнюю. А официанты говорят на приятно жемайтийском диалекте. Весь обед стоит 3,50 евро, никакой дополнительной платы за хлеб или еще что-то не берут. Порции большие и сытныеs, можно наестся одним только супом. Возможно, еда здесь не отличается чем-то особенным, но компот здесь такой вкусный, какой до сих пор я нигде не пробовала. Только ради него стоит прийти сюда еще раз.

Vakarų salūnas. Обед дня – 3,40 евро

Около пляжа громкоговорители сообщают, что в Vakarų salūnas можно получить сытный обед всего за 1 евро. Из любопытства туда решила пойти и я. однако на месте выяснилось, что обед дня там дороже. за евро можно получить только второе с овощами, а за суп, напиток и гарнир надо дополнительно заплатить по евро.

Странно, что на тарелку кладут всего три картофелины - и это за 1 евро, а томатная паста дополнительно стоит еще 40 евроцентов. Однако порции большие, еда нормальная. Поесть здесь можно сытно, но не за 1 евро, как рекламируют.

Интерьер не впечатлил, очень темно. Мало того, обеды дня подают в отдельном зале, где звучит очень громкая музыка.

Столовая номер 2. Обед дня – 3,80 евро

В этой столовой меня встретила приятная официантка и предложила присесть. Людей здесь немало. Однако и еда и размер порций меня разочаровали. Особенно мало подали овощей. Кроме того, жаркое и картошка были холодными. Это было единственное из мест, которые я посетила, где надо было доплатить за хлеб – 5 центов за кусок хлеба.

Cepeliniškės. Обед дня – 6,10 евро

Цеппелины здесь стоят 3,90 евро, за суп и напиток надо платить отдельно. Здесь цены немаленькие, только напиток стоит евро, да и не стоит он этих денег...

Несмотря на более высокие цены, посетителей здесь всегда много. В Cepeliniškės очень вкусные цеппелины и самые красивые из всех, которые мне довелось видеть в Паланге.

Pajūrio žibintas. Обед дня – 4,73 евро

Около этого кафе стоит женщина в черном, которая зазывает клиентов.

Внутри обычный для кафе нашего взморья интерьер: рыболовные сети на стенах, мигающие лампочки.

Что касается еды, то доплачивать здесь ни за что не нужно – за фиксированную плату дают суп и второе. Обслуживание хорошее. После супа официант принес большие цеппелины, осилить их было непросто. Еда здесь вкусная и качественная.

Safari. Обед дня – 6 евро

Посетителей здесь было немного, зато музыка гремела и в самом кафе и в соседнем. Мало того, из кафе Safari на уличную террасу шел дым.

В это кафе еду пришлось ждать дольше всего. Порции были большими, еда вкусной, однако из-за громкой музыки хотелось скорее покинуть это место.