"Нужные люди" на портале ru.DELFI и в эфире Rusradio.lt - Евгений ШуклинПрямая трансляция

 (5)
ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 12:14
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.
Jevgenijus Šuklinas
© DELFI / Tomas Vinickas

Первый гость программы — Евгений Шуклин, литовский каноист, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, член горсовета Висагинаса.

Начало прямой видеотрансляции интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

"Нужные люди" на портале ru.DELFI и в эфире Rusradio.lt - Евгений Шуклин Прямая трансляция (5)

Jevgenijus Šuklinas
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.

Статистика: Литва по потреблению алкоголя опережает Россию (24)

Alkoholis
На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось в среднем 13,2 литра легального алкоголя - на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров), привел Департамент статистики предварительные данные.

На следующей неделе - начало строительства ограждения на границе с Россией (18)

На следующей неделе - начало строительства ограждения на границе с Россией
На следующей неделе намечается начало строительство ограждения на границе Литвы с Россией. Победившие на конкурсе подрядчики говорят, что будут устанавливать ограждение литовского производства, хотя получили предложение и из России.

Исследовали мнение жителей об алкоголе: все очень просто (17)

Исследовали мнение жителей об алкоголе: все очень просто
Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в парламенте обсуждает методы контроля над алкоголем, которые никого не оставили равнодушными.

Какие зарплаты платят самые привлекательные работодатели в Литве (26)

Какие зарплаты платят самые привлекательные работодатели в Литве
Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие - в Lidl Lietuva.
Facebook друзья
Rambler's Top100