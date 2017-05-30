"Нужные люди" на портале ru.DELFI и в эфире Rusradio.lt - Евгений ШуклинПрямая трансляция

Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.