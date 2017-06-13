"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Владимир Селявко

Гость программы 13 июня - протоиерей, секретарь епархии по внешним связям Вильнюсско-Литовской епархии Русской Православной Церкви Владимир Селявко.

Начало прямой видеотрансляция интервью – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.