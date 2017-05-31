"Нужные люди” на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt — Виктор Воронцов

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 12:18
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.
Виктор Воронцов
© Asm. albumo nuotr.

Гость программы — предприниматель Виктор Воронцов. Больше 10 лет назад он приехал в Литву из России, занялся бизнесом, выучил литовский. "Я никогда в Литве не чувствовал себя иммигрантом. Мне Литва дала шанс начать жизнь второй раз, я им воспользовался и благодарен за это", - сейчас говорит Виктор.

Начало прямой видеотрансляция интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира в комментариях, на канале Facebook, пишите и звоните в студию.

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Виктор Воронцов
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