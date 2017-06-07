"Нужные люди” на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt — Маргарита Симонова

ru.DELFI.lt
среда, 7 июня 2017 г. 12:13
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.
Фильм "Большой", Маргарита Симонова
© Stopkadras

Гость программы 7 июня - уроженка Висагинаса, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова, которая исполнила главную роль в фильме Валерия Тодоровского «Большой».

Начало прямой видеотрансляция интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.

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"Нужные люди” на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt — Маргарита Симонова

Фильм Большой, Маргарита Симонова
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.

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