"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи

Донбасс: погиб воевавший на стороне сепаратистов гражданин Литвы В распоряжении Департамента государственной безопасности (ДГБ) и криминальной полиции оказались сведения из оккупированной территории Востока Украины, где погиб воевавший на стороне пророссийских сепаратистов гражданин Литвы Григорий Запасник из Шальчининкайского района.

Кассир кредитной унии пополнил свой карман 3 млн. евро Кассир действовавшей в Вильнюсе кредитной унии подозревается в присвоении почти 3 млн. евро. Это выяснила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) с Вильнюсской окружной прокуратурой.

Каунас просит Ясикявичюса остаться "Шарас, останься", – такая надпись 14 июня появилась на огромном стенде у въезда в Каунас. Эту весть тренеру "Жальгириса" Шарунасу Ясикявичюсу, который сейчас решает, остаться ли ему в команде, от имени всех каунасцев шлет Каунасская мэрия.

"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". 14 июня в прямом эфире студии и портала были литовские баскетболисты Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи.