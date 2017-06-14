"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи

В распоряжении Департамента государственной безопасности (ДГБ) и криминальной полиции оказались сведения из оккупированной территории Востока Украины, где погиб воевавший на стороне пророссийских сепаратистов гражданин Литвы Григорий Запасник из Шальчининкайского района.
"Шарас, останься", – такая надпись 14 июня появилась на огромном стенде у въезда в Каунас. Эту весть тренеру "Жальгириса" Шарунасу Ясикявичюсу, который сейчас решает, остаться ли ему в команде, от имени всех каунасцев шлет Каунасская мэрия.
На всю Литву приходится 6000-7000 прихожан, которые заходят в церковь на службу примерно раз в два месяца. Так обрисовал ситуацию с паствой Русской православной церкви Московского патриархата в Литве протоиерей Владимир Селявко.