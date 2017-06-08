"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Иштван Квик

 (4)
ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 12:05
"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории.
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė, Ištvanas Kvikas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Гость программы 8 июня - председатель Общины ромов Литвы, лидер ансамбля "Саре Рома" Иштван Квик.

Начало прямой видеотрансляция интервью – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Иштван Квик (4)

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė, Ištvanas Kvikas
"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории.

В последний путь провожают депутата Жилинскаса (8)

В последний путь провожают депутата Жилинскаса
8 июня началось прощание с депутатом Рокасом Жилинскасом, который ушел из жизни после тяжелой болезни. Прощание проходит в часовне Утешения Св. Девы Марии храма Св. Иоаннов в Вильнюсе.

Исследование: российские хакеры покушаются на Центробанк Литвы (29)

Исследование: российские хакеры покушаются на Центробанк Литвы
Кибератаки из России, имеющие в своей основе политическую подоплеку, представляют серьезную угрозу для литовской финансовой системы, таковы результаты расследования, проведенного Центробанком Литвы.

Погода обещает быть более постоянной, на выходных - осадки

Погода обещает быть более постоянной, на выходных - осадки
В последние рабочие дни недели погода порадует постоянством: ожидается небольшая облачность, ветер ослабнет, тепло. Но все же на выходных спокойствие вновь нарушат осадки. Похоже, что в ближайшее время лету будут свойственным перемены.

Привилегия отслуживших в армии озадачила (19)

Привилегия отслуживших в армии озадачила
Представители службы контролера равных возможностей подозревают, что привилегия, связанная с правом первенства при приеме отслуживших в армии на госслужбу, может быть дискриминирующей, пишет Lietuvos žinios.
Facebook друзья
Rambler's Top100