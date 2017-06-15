"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Алексей Лухтан

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ru.DELFI.lt
четверг, 15 июня 2017 г. 12:15
"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории.
© sirvinta.net

Гость программы 15 июня - литовский археолог, профессор ВУ Алексей Лухтан.

Начало прямой видеотрансляция интервью – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.

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"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Алексей Лухтан (3)

Нужные люди на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Алексей Лухтан
"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории.

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