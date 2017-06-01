"Нужные люди” на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt — Александр Зубряков

Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.

Гость программы 1 июня - Александр Зубряков, советник мэра Вильнюса.

Начало прямой видеотрансляция интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.