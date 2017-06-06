"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - актер Русского драмтеатра Тельман Рагимов

Гость программы 6 июня - актер Русского драматического театра Литвы Тельман Рагимов.

Начало прямой видеотрансляция интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы во время трансляции и эфира, пишите и звоните в студию.