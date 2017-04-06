Новый взгляд на Юго-Восточную Литву: не проблема, а жемчужина

В последние годы в Литве из-за изменения геополитической ситуации заметно усилилось внимание к этническим меньшинствам, в особенности в местах их компактного проживания. Так с регионом Юго-Восточной Литвы связано проведение различных опросов, дискуссий на темы идентичности, языка, образования и исторической памяти.

Этим темам посвящена и новая монография ученых Литовского центра социальных исследований. По их мнению, дискуссии активно ведутся в публичном пространстве, однако некоторые политики в своих высказываниях не чураются спекулятивных рассуждений о якобы имеющей место нелояльности проживающих в этом регионе русских или поляков.

"Обсуждается подверженность меньшинств распространяемой Россией пропаганде и делается акцент на том, что общины нередко отдают предпочтение российским СМИ. И все это интерпретируется как опасность для национальной безопасности Литвы, но так ли это?", - задается вопросом старший научный сотрудник Института этнических исследований, социолог Моника Фреюте-Ракаускене.

Литовский центр социальных исследований недавно выпустил монографию "Этническое самосознание и идентичность в Юго-Восточной Литве: проявление, факторы и контексты". Ее авторы делятся результатами качественного исследования проведенного в регионе 2013-2014 гг., а также дают обзор исторических, демографических и политических процессов, проходивших в регионе в конце XIX — начале XX веков.

Социологи также ищут связь между исторической памятью и идентичностью этнических групп, их этнической составляющей, языком и социальной мобильностью. Своими выводами они поделились с DELFI.

Почему литовские СМИ непопулярны?





Социолог Моника Фреюте-Ракаускене констатирует, что после того, как Россия начала военные действия в Украине, заметно обострилось внимание к этническим меньшинствам, проживающим в Литве.

В связи с этим в последние годы был проведен ряд различных социологических опросов, результаты которых, по ее словам, нередко политизируются. Акцент ставится на том, поддерживают ли нацменьшинства аннексию Крыма и в целом политику Россию, в то же время замалчивается тема готовности защищать Литву.

"Обсуждается подверженность меньшинств распространяемой Россией пропаганде и делает акцент на том, что общины нередко отдают предпочтение российским СМИ. И все это интерпретируется, как опасность для национальной безопасности Литвы, но так ли это?", - говорит в интервью DELFI ученый.

"Я считаю, что нельзя вести информационную войну с Россией, продолжая разжигать недоверие, конструируя угрозы и раскалывая общество по этническому признаку. Я считаю, что наша монография как раз дает тот самый социальный контекст, которого так не хватает", - уверена социолог.

В монографии обсуждается и то, как СМИ, школы, общественные организации соотносятся с формированием коллективной идентичности национальных групп. Тут же представляется и исторический контекст, ученые также опираются на данные исследования, которое было проведено в 2013 - 2014 годах в Шальчининкай, Эйшишкес, Швенчёнисе.

В поле научного интереса попала еще одна актуальная тема: как национальные меньшинства представлены в СМИ?

"В последнее время проводится много опросов на тему, какие СМИ предпочитают представители национальных общин. Исследования показывают, что многие из них отдают предпочтение российским источникам. На это может быть много причин. Например, нацменьшинства могут иметь привычку получать информацию на конкретном языке, например, русском или польском. Мое же мнение такое, что СМИ на литовском языке непривлекательны потому, что в них доминирует негативная картинка, когда речь идет об освещении тем национальных общин, а сами общины стереотипизируются и связываются с опасностями. И именно по этой причине СМИ на литовском языке становятся непривлекательными. И об этом, кстати, говорят сами представители общин в интервью — о том, что они замечают присутствующие в СМИ негативные аспекты", - сказала М.Фреюте-Ракаускене.

Она также отмечает, что в СМИ польское национальное меньшинство в Литве представляется в контексте одной политической силы — Избирательной акции поляков Литвы и ее требований регламентировать положение поляков Литвы.

"В Литве нередко утверждается, что такая деятельность вредит отношениям Литвы и Польши и поэтому играет на руку Кремлю. И литовские поляки с этими требованиями отождествляются, утверждается, например, что они не ценят возможность учиться на литовском языке. И эта картинка как бы в основном спускается сверху, потому что в целом от самих жителей региона Восточной Литвы приходит мало информации. И это не дает возможности получить более полное представление о ситуации в этом регионе", - говорит работник Института этнических исследований.

Кристина Шлявайте: этот регион не проблема, а жемчужина





"Этот регион нередко воспринимается как проблематичный, другой, не наш, не литовский. И в каком-то смысле это этноцентрический взгляд. Почему бы не увидеть в нем свои плюсы?", - задается вопросом старший научный сотрудник Института этнических исследований, социальный антрополог, один из авторов монографии Кристина Шлявайте.

В интервью DELFI она подчеркивает, что когда человек приезжает в регион и говорит с людьми, это дает возможность ломать сформировавшиеся стереотипы, ведь здесь в большинстве своем проживают люди, которые отождествляют себя с регионом, видят его многокультурным, многоязычным и одновременно литовским.

"В одном интервью мне один человек сказал, что это жемчужина Литвы. И действительно, если и мы начнем этот регион оценивать через многокультурность, а не через этноцентрические очки, ценя разнообразие, то тогда изменятся и наши оценки", - констатирует ученый.

Она подчеркивает, что полиэтничность в таком регионе часто бывает сложно уловить, потому что в публичном пространстве этот регион отождествляется с поляками. Но здесь все не так однозначно, а элементы идентичности - язык, религия, происхождение — переплетены и актуализируется в зависимости от ситуации.

"Например, язык в некоторых ситуациях в регионе может быть очень важным показателем этнической принадлежности, однако в других ситуациях проживающие там люди в одном предложении могут использовать слова из разных языков или говорить, что мы сейчас говорим на своем местном языке. Это же касается происхождения, когда человек, например, говорит, что его отец русский, а мама полька, а с сестрами он говорит по-польски, а с кем-то, кто проживает в другом городе Литвы — по-литовски. И тогда эту этническую составляющую сложно установить, и это характерно для подобных полиэтнических регионов", - приводит примеры ученый.

Когда польский или русский языки нужнее





Авторы монографии задаются вопросом: а когда актуализируется одна или другая идентичность и какова в этом роль различных ведомств, образовательных учреждений или общественных организаций?

"Очень важно видеть многоязычие региона, многонациональность как преимущество, как жемчужину. И не стоит этот регион и его жителей винить в том, что там слишком мало литовского языка или слишком много разнообразия. В этом важна роль различных учреждений, в том числе образовательных, школ. Ведь школа очень важна для формирования идентичности", - констатирует ученый.

Кристина Шлявайте отмечает, что из общения с родителями учащихся региона стало ясно, что они руководствуются разными мотивами при выборе школы для своих детей. Те, кто отдает предпочтение литовским школам, как правило, подчеркивает важность государственного языка для перспективы социальной мобильности, кто выбирает польскую школу, подчеркивают важность родного языка, но подчеркивают, что им также важно, что в школах с польским языком обучения высок уровень преподавания литовского языка.

"Там я поняла одну важную вещь: школы в этом регионе оказались в такой же ситуации, как и школы в других регионах Литвы - число учащихся сокращается, и для их выживания каждый ребенок становится очень важным. А чтобы привлечь его в школу, язык становится важным ресурсом. Но все-таки почему в этом случае не сказать следующее: вот эта школа с польским языком обучения готовит сильных математиков, а вот эта литовская школа готовит очень хороших специалистов по английскому языку. И тогда расставляются совсем другие акценты", - делится с DELFI своими размышлениями К.Шлявайте.

Она согласна с мнением, что, с одной стороны, как отмечают эксперты, знание литовского языка помогает более успешной интеграции в литовское общество, но с другой - это утверждение не является абсолютной константой.

"Да, это важно, если ты собираешься работать в Вильнюсе или Каунасе, но если ты хочешь работать в своем регионе, то тебе нужен и русский, и польский языки. А может быть, ты поедешь учиться в Польшу и будешь получать стипендию, так что понятия и мобильности, и интеграции могут отличаться. Это же касается уравнивания требований касательно экзамена по литовскому языку, вроде бы результаты у представителей нацменьшинств хорошие, но если посмотреть на эмпирические наблюдения, то даже если у поляка или русского были не совсем отличные знания литовского языка в школе, то в университете через общение и обучение он нагонит", - говорит К.Шлявайте.

История: то Россия, то Польша, то СССР

Андрюс Марцинкявичюс © Asmeninio archyvo nuotr.





На формирование идентичности жителей Юго-Восточной Литвы не меньшее влияние оказывает и исторический аспект, отмечает руководитель Института этнических исследований Андрюс Марцинкявичюс.

"Понятие Юго-Восточной Литвы — это, скорее, современный термин, укрепившийся с момента восстановления независимости, и в этом, наверное, есть стремление власти подчеркнуть единство всей страны, хотя в нелитовских СМИ, да и у самих жителей региона популярнее понятие Вильнюсского (Виленского) района. А ведь для этого региона исторические обстоятельства очень важны: на юго-восточной территории в XX веке из-за политических конфликтов границы передвигались несколько раз и принадлежали то Российской империи, то Польше, то Литве, то Советскому Союзу. И в контексте всех этих изменения Вильнюс стал краеугольным понятием, потому что история находящихся вокруг городков, Шальчининкай, Эйшишкес, Швенчёниса, непосредственно связана с Вильнюсом", - констатирует в интервью DELFI ученый.

Это культурное, религиозное, языковое разнообразие продолжается с древних времен и в публичном пространстве больше подчеркивается аспект насильственной ассимиляции литовцев, говорит А.Марцинкявичюс. Но если углубиться в исторические исследования, то станет понятно, что евреи, русские, поляки, белорусы и литовцы на этой территории сосуществуют со времен Великого княжества Литовского, напоминает ученый.

"А XX-й век тем важен, что изменения границ и режимов определило то, что власти каждый раз пытались жителей втиснуть в какие-то рамки, этнические категории, но на самом деле это всегда было скорее делом политического конструирования, нежели движением снизу, и некоторая часть жителей должна была приспосабливаться - им приходилось отождествлять себя то с поляками,то с литовцами или с кем-то еще. И поэтому мы посчитали, что в монографии важно отмежеваться от какого-то одного национального подхода, а посмотреть на историю региона как на историю различных этнических общин. И без этой полной картины невозможно понять регион, его развитие и идентичность жителей", - убежден один из авторов монографии.

Широкая перспектива

"В историческом аспекте там, по меньшей мере начиная с Ю.Пилсудского, вся история Юго-Востока Литвы является как бы чужой. Литовцы там зачастую видят лишь тенденции полонизации и русификации, но мы предлагаем посмотреть на более широкую перспективу. Именно поэтому я пытаюсь подчеркнуть, что исторические события оказали влияние на всех жителей этого региона", - сказал социолог А.Марцинкявичюс.

По его мнению, для XX-го века особенно был важным период Второй мировой войны, которая стала причиной серьезных последствий. В Литве от политики советских властей, репрессий пострадали все жители, вне зависимости от национальности, напоминает А.Марцинкявичюс. Преследования сильно коснулись более образованных или зажиточных. Эти люди стали жертвами репрессий, коллективизации, ссылок и т. д.

"Необходимо сказать и о судьбе евреев, потому что на самом деле Холокост очень сильно и болезненно затронул весь этот регион. Многочисленные еврейские общины Швенчёниса, Эйшишкес, можно сказать, были уничтожены. И мы очень часто упускаем это из виду, нам кажется, что это только мы, литовцы, очень сильно пострадали от советского и нацистского режимов", - говорит ученый.

Нередко приходится слышать, что советский режим якобы внес свою лепту в полонизацию Юго-Восточной Литвы. По мнению собеседника DELFI, тут важно подчеркнуть, что целью в этом случае было навязать жителям свою идеологию при помощи языка. Но, конечно, эта политика, направленная на укрепление польских школ, чем-то помогла распространению польского языка.

"Тут также очень важно упомянуть такие небольшие общины, как староверческая, белорусская и их потери. В абсолютных числах, возможно, они не такие большие, но для этих конкретных общин они были болезненными. Особенно если репрессируются духовники, интеллигенция. Тут надо вспомнить и договор Польши с СССР в 1944 году о репатриации литовских поляков в Польшу. Ведь таким образом местная польская община лишилась своей наиболее интеллектуальной части. Так что нашей целью было посмотреть на эти события со всех возможных перспектив и показать, что жителей разных национальностей по-разному затронули все эти исторические события", - заключил А.Марцинкявичюс.

Монография "Этническое самосознание и идентичность в Юго-Восточной Литве: проявление, факторы и контекст" была издана при поддержке Литовского научного совета и является частью многолетнего проекта "Этнические меньшинства в Юго-Восточной Литве".