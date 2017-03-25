Новый Трудовой кодекс готовит еще один сюрприз

Старосте Межишкяй (Паневежский район) Альбинасу Яцявичюсу летом придется сменить кабинет на придорожные ътерритории, а ручку с бумагой - на косу, пишет Sekundė.

Староста сказал, что, вероятно, безработных больше не будут посылать на общественные работы.

С 1 июля в Литве должен вступить в силу новый Трудовой кодекс и социальная модель, новый закон о занятости, а в нем ничего не сказано об общественных работах. Если их не будет, то безработные лишатся возможности хотя бы изредка дополнительно заработать – поработать за минимум хотя бы несколько месяцев.

В деревнях Межишкяйского староства до 1 июля еще будут работать 7 работников, которых присылает Биржа труда – жители староства, которые сами хотели поработать за чуть большие доходы или социальное пособие. Яцявичюс сожалеет, что ряды таких людей в последнее время поредели: в 2015 г. на общественные работы приходили 34 жителя, в прошлом – 18, а в этом всего 7.

"Люди, работающие на общественных работах, косят траву на государственной земле в деревнях и городках, приводят в порядок кладбища, парки и выполняют другие работы. В деревне таких работ полно. Мы посылаем безработных в помощь пожилым людям, как раз сейчас 92-летней женщине надо дрова порубить", – рассказал староста.

Он не знает, что будут делать с июля, когда общественных работ не будет, за социальные пособия люди должны отработать всего по 4 часа в течение 10 дней в месяц.

"Будем просить о помощи у людей, проводить субботники, наверное и самому придется менять характер деятельности", – планирует Яцявичюс.