Новый план: в общественных местах придется вспомнить правило 0,4 промилле

Вдохновитель этой идеи – бывший министр внутренних дел Томас Жилинскас. Во время его пребывания на посту министра штрафы за такие нарушения выросли в три раза. Сейчас максимальный штраф составляет 30 евро, его предлагают увеличить до 100 евро. За повторное нарушение - 200 евро.

Несмотря на то, что предлагалось эти поправки практиковать с января 2017 г., Департамент права парламентской канцелярии предложил от таких планов отказаться. Зарегистрированный в ноябре проект пока не принят.

Правда, Карбаускис сказал, что поправки вероятно будут приняты в ином контексте.

"Должны принять решение, которое уже принято в некоторых мэриях (например, в мэрии Шяуляйского района), чтобы во время культурных и спортивных мероприятий запретили продавать алкоголь и появляться на такие мероприятия в нетрезвом виде. В таком случае нужны санкции за нарушения порядка", – сказал политик.

По его словам, сейчас ситуация такова, что дружинники и полиция просто предупреждают нетрезвых.

"Думаю, что при комплексном отношении ко всей системе контроля за алкоголем, которая будет представлена на весенней сессии, – и специализированные магазины, и мероприятия, и запрет на рекламу, и т.д., должны это рассмотреть (появление в нетрезвом виде в общественном месте, что оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль – DELFI). Не думаю, что сейчас надо спешить с какими-то решениями. Лучше все осмыслить комплексно и потом принять", – сказал Карбаускис.

На вопрос, есть ли возможность увеличения штрафов за такое поведение, Карбаускис выразил сомнения в связи с тем, что это лучший способ решения проблемы. По его словам, лучше всего действует неизбежность наказания.

"Намного важнее неизбежность получения штрафа, пусть даже не очень большого. Большими штрафами мы не отпугнем, просто нужно ввести порядок, чтобы не мирились с пьяными на мероприятиях. Сейчас многие из них такие, что просто идут "пить". В будущем такого не будет. И В Вильнюсе, и в Каунасе, и в любом другом городе. Покупка алкоголя, когда рядом есть дети, скоро станет историей", - сказал Карбаускис.

По его словам, те же правила будут действовать и в праздники, и под Новый год.

"Если нарушивший общественный порядок человек пришел пьяным или с алкоголем в руке на какое-то мероприятие, на Новый год, то его точно ждет наказание, поэтому перед тем как повторить свои действия он сначала подумает", – сказал политик.

Карбаускис уверен, что поправки можно принять в начале следующего года.

"Я уверен, что вся система – комплексный пакет – будет принята. Я думаю, так будет, поскольку при принятии закона о повышении акцизов, если не ошибаюсь, 90 депутатов были за. Политическая воля у парламента есть, проекты должны быть подготовлены сейчас, а на весенней сессии, думаю - приняты", – сказал он.

Однако Карбаускис обещал переходный период, чтобы люди поняли перемены, привыкли к ним. Правда, он сказал, что некоторые поправки вступят в силу сразу, но не сказал, какие.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сказал DELFI, что не видел проекта, согласно которому штрафы увеличатся в три раза, поэтому может поделиться лишь личным мнением.

Он отметил, что большие штрафы действуют, но только в течение какого-то времени. По его мнению, больше пользы принесет осознание неизбежности наказания.

Он также заметил, что нередко за появление в нетрезвом виде наказывают тех, кому не из чего платить штрафы.

"Приличные люди, у которых есть доходы, редко "подпадают" под такую статью. Поэтому повышение штрафов пользы не даст, только в очередной раз напишут, что правительство хочет ужесточить наказание, но большого воздействия не будет", – сказал Мисюнас.

"У выпившего есть право вернуться домой. Как бы там ни было, но если он выпил в кафе или у друга, пусть идет нетвердо, немного пошатываясь, все в порядке. Наказывать не за что.Мы говорят о появлении в общественном месте, когда пьяный не может идти, падает, пытается встать, снова падает. Тут уже речь идет о нарушении общественного порядка и общественной морали", – сказал министр.

Между тем представители Департамент политики безопасности МВД сказали DELFI, что решение о повышении штрафов в 3 раза принято для сокращения числа нарушений.

"За это незначительное нарушение общественного порядка предусмотрено в несколько раз увеличить штрафы, т.е. с 30 до 140 евро, а за повторное нарушение – до 140 до 240 евро", – сказано в ответе.

Сейчас штраф составляет 14-30, за повторное нарушение – 30-90 евро.

Нетрезвым считается лицо, в крови которого 0,41 и больше промилле. Но это лишь одна составляющая нарушения, должны быть еще последствия - оскорбление чести и достоинства.