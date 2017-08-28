Данный передатчик пришёл на смену изготовленному ещё в 1965 г. и расположенному в Ситкунай (Каунасский район) передатчику, транслировавшему передачи меньшего объёма жителям России, Беларуси, Украины и Молдовы.
Новый транслятор, работающий на средних волнах (AM) изготовлен примерно 5 лет назад, и в Западной Германии его использовал Департамент обороны США для трансляции передач американским военнослужащим за рубежом.
Мощность передатчика такая же, как у старого - 75 киловатт, но при необходимости она может быть увеличена в четыре раза до 300 киловатт, отмечает владелец фирмы Tarptautinis Baltijos bangų radijas Римантас Плейкис.
"Если Россия всё же надумает чинить помехи или глушить эту программу, либо ситуация в России ухудшится драматически, мы имеем возможность запустить передатчик на полную мощность", - подчеркнул BNS Плейкис.
Транслируемые из Литвы программы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) на русском и белорусском языках сможет слышать около 100 тыс. жителей Европейской части России, в Беларуси, Украине и Молдове.
В настоящее время Радио Свободная Европа/Радио Свобода транслируются по 10 часов в сутки. Центральный офис этого радио находится в Вашингтоне, но его деятельность сосредоточена в радиотрансляционном центре в Праге.
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