Новые свидетельства в деле об убийстве Добровольскиса

Один из троих подозреваемых в убийстве композитора Томаса Добровольскиса, Аудрюс Шална сказал, что на следующий день после трагической драки у бара на ул. Вингрю, 17 ему позвонил Каролис Поцюнас и признался, что зонтом "вырубил" какого-то старика. Сегодня ясно, что этот "старик" - Добровольскис.

"Мне позвонил Поцюнас и извинился за то, что накануне избил моего знакомого, но я сказал ему, что не был знаком с человеком, о котором он говорит, поэтому нечего извиняться, тогда он сказал: "прикинь, я вчера какого-то старика зонтом вырубил", - рассказал 10 мая в суде Шална.

Однако позже, по его словам, Поцюнас от своих слов отрекся и заявил, что ничего подобного не говорил.

Вильнюсский окружной суд 10 мая продолжает слушание по делу об убийстве композитора Добровольскиса. В убийстве Добровольскиса обвиняют 25-летнего консультанта по юридическим вопросам Скирмантаса Янкаускаса, 23-летнего Каролиса Поцюнаса и 27-летнего Аудрюса Шалну, ни один из них свою вину не признает.

Еще троих молодых людей обвиняют в нарушении общественного порядка – Паулюса Лещинскаса, Витяниса Матулявичюса и Эдгараса Петрушкявичюса. Все они - студенты Вильнюсского университета. Потерпевшими прокуроры признали не только жену, детей и мать Добровольскиса, но и двоих мужчин.

Трагическая драка у бара Vingrių 17 произошла 23 декабря 2014 г. поздно вечером. Шална сказал, что в тот вечер он находился на рождественском корпоративе, ему позвонил Матулявичюс и сказал, что в баре на ул. Вингрю нужна помощь, там конфликт затевают незнакомые люди.

"На вечеринке был и Петрушкявичюс, я объяснил ему, в чем дело, мы решили пойти, посмотреть, что там такое, – сказал Шална. – По дороге Петрушкявичюс сказал, что недалеко находится Поцюнас, мы решили позвонить ему, ведь не знали, сколько там конфликтующих. Я сказал Поцюнасу, что моему знакомому в баре грозит опасность, что конфликт разгорелся на политической почве. Поцюнас сказал, что придет с Лещинскасом".

В баре Шална встретил Янкаускаса и Матулявичюса, на другой стороне улицы было несколько мужчин. "Я подошел к ним и сказал: "Привет, какие проблемы, почему вы не любите Литву, почему больше любите Путина, - рассказал Шална. – Они мне ничего не сказали, в это время подошел Поцюнас и ударил какого-то молодого человека - выяснилось, что это был друг Янкаускаса.

Тогда началась драка, я отпрыгнул назад, увидел, что Янкаускас толкается, дерется с неизвестным мужчиной, Петрушкявичюс – тоже с кем-то. Я тогда ударил незнакомого мужчину, сам тоже получил по руке, поэтому отступил и увидел, что у стены на корточках сидит человек. Тогда я побежал в другую сторону и в этом кипише не участвовал".

Он уверял, что в это время из бара вышел молодой человек (позже выяснилось, что это был Миндаугас Шулинскас). "Мы посмотрели друг на друга, я понял, что он мне бросил вызов, я подбежал к нему и ударил несколько раз, потом драка проходила в баре, кто-то бросил в меня бокал, но на этом конфликт был исчерпан", – уверял он.

Шална сказал, что потом простился с друзьями и с Петрушкявичюсом вернулся на вечеринку. А на следующий день ему позвонил Поцюнас и рассказал, что "вырубил" старика.

В суде Шална не мог сказать, кто ударил Добровольскиса зонтом, поскольку сам ничего не видел, видел лишь Добровольскиса у стены бара, где он лежал на тротуаре.

Шална заявил, что его показания не сходятся с показаниями Поцюнаса, поскольку тот, мстит ему за свидетельство о телефонном звонке.

Поцюнас уверяет, что ничего подобного Шалне не говорил и свою вину не признает. он также заявил, что во время расследования на него оказывал давление следователь, требуя сознаться: :Говорили, что если сознаюсь, скостят наказание".