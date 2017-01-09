Новые рейтинги: тенденции вызывают беспокойство

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то на них победил бы Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Политолог Виргис Валентинавичюс предупреждает, что продолжение "медового месяца" может означать утверждение популистской политики.

Как показало исследование компании Spinter tyrimai, проведенное в декабре, значительно изменились позиции двух партий.

Рейтинг ЛСКЗ увеличился на 3,9% и составляет 30,7%. Кстати, такой же рост популярности этой партии показало исследование, проведенное по заказу Lietuvos rytаs компанией Vilmorus 2–10 декабря, по данным их опроса, за ЛСКЗ голосовать готовы 31,5% респондентов

Популярность находящегося на втором месте Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) практически не изменилась: его рейтинг составляет 12%.

На третьем месте Литовская социал-демократическая партия - 8,9%.

Плохие новости ждут Движение либералов – за месяц их популярность с 9,2% снизилась до 5,7%. вероятно, это связано с тем, что публично обсуждается связанный с Элигиюсом Масюлисом скандал. Гинтарас Степонавичюс и Шарунас Густайнис в декабре сообщили о том, что останавливают свое членство в партии, это произошло после того, как стало известно, что их в рамках расследования коррупционного скандала опросили как специальных свидетелей.

Остальные партии в многомандатных округах не преодолели бы 5% рубеж. В числе таких партий - "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и антикоррупционная коалиция Н. Путейкиса и К.Кривицкаса. Другие партии и политические движения получили всего меньше 2% поддержки.

У респондентов также спрашивали, кого из политиков они считают наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра. 28,6% респондентов хотели бы видеть на этом посту Саулюса Сквернялиса.

На втором месте – лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (его популярность за месяц снизилась на 2,1%). На третьем месте – лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис - 5,2% респондентов. Как возможных кандидатов на этот пост упоминали лидера соцдемов Альгирдаса Буткявичюса (5%), мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса (4%), экономиста Гитанаса Науседу (3,9%), европарламентариев Антанаса Гуогу (2,9%) и Роландаса Паксаса (2,6%), экс-премьера Андрюса Кубилюса (1,7%) и европарламентария Вилию Блинкявичюте (1,3%).

"Медовый месяц "крестьян" продолжается. Становится неспокойно – если и впредь сохранится тенденция такой большой и растущей популярности, это означает, что укореняется популистская политика", – прокомментировал результаты опроса декан факультета политики и управления университета им. М.Рёмериса Валентинавичюс.

Он сказал, что за "крестьян" голосуют те, кто выступает за популизм. За ЛСКЗ голосуют избиратели Партии труда, "Порядка и справедливости", антикоррупционной коалиции Н.Путейкиса и К.Кривицкаса, а также избиратели, которые разочаровались в соцдемах.

"Если иметь в виду, что реально правительство пока ничего не сделало, а "крестьяне" занимались различной популистской мишурой, например, национальными костюмами или пустыми и даже опасными вопросами о числе членов парламента – в принципе применяются настроения, как в Беларуси у Лукашенко - парламент не нужен, лучше его уменьшить. Следующим шагом было бы полное упразднение парламента или оставить одного его члена", – иронизирует политолог.

По его словам, когда популярности добиваются такими методами, становится страшно за политическую систему страны.

Валентинавичюс обратил внимание на падение популярности либералов. По его словам, месяц назад их популярность возросла (в ноябре составляла 9,2% – DELFI) это был тот же результат, который либералы показали на парламентских выборах. "Сейчас они возвращаются к популярности первого круга", – сказал Валентинавичюс (в многомандатных округах либералы получили 9,06% голосов и получили 8 мандатов, еще 12 из представителей вышли во 2 тур – DELFI).

В декабре в Генпрокуратуре опрашивали двоих членов Движения либералов. По словам Валентинавичюса, это означает что скандал - не только дело Масюлиса, но и потенциальная проблема всей партии.