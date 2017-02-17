Новые правила в связи с ремонтом квартир: обрадуются далеко не все

С 1 январе 2017 года вступило в силу постановление правительства Литвы, регламентирующее ремонт квартир в многоквартирных домах, пишет Sekundė.

Время тишины в рабочие дни по новому порядку - с 22 до 7 ч., а в выходные – с 22 до 9 ч. Новые правила явно не обрадуют любителей тишины и покоя.

Еще одно новшество - планирующие ремонт квартиры жители должны уведомить об этом мэрию не позже чем за 7 календарных дней. Пока неясно о ремонте какого масштаба надо уведомлять власти, входят ли сюда и небольшие ремонтные работы, например, замена окон, дверей.

Вся информация о ремонте должна быть известна соседям по дому, в котором планируется ремонт. Кроме того, хозяева квартиры должны указать, сколько будут длиться ремонтные работы и какие меры по уменьшению шума они намерены предпринять. Раньше в правилах таких требований не было.

За несоблюдение правил жителям грозят немалые штрафы. За первую провинность штраф составляет 80-300 евро, за повторную – 300-600 евро.

Если житель по правилам уведомил мэрию и работы не проводятся в неположенное время, то жалобы соседей никакого действия не возымеют.