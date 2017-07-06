Новые планы власти напугали строителей и работников автосервисов

Уже вступил в силу новый Трудовой кодекс (ТК), а Минфин решил упразднить бизнес-удостоверения для представителей некоторых профессий, пишет LRT.lt.

Власти утверждают, что необходимо реформировать налоги, а также условия труда и трудовые отношения. Однако, узнав о реформах, жители Литвы опасаются за свой бизнес и готовятся эмигрировать.

Парламент и правительство этого созыва большую часть проблем пытаются решать решительно: объявляют запреты, проводят реформы. Есть люди, для которых запреты, связанные с алкоголем, и порядок компенсации лекарств – неактуальны. Однако, наверное,всех волнует вопрос трудовых отношений, перемены, связанные с подсчетом компенсаций и подсчетом отпускных.

Немало дискуссий вызвал новый ТК и решение Минфина об упразднении бизнес-удостоверений для строителей и автомехаников.

Специалисты, работающие в этих сферах, со страхом говорят о таких идеях и уверяют, что им придется эмигрировать, иного выхода нет.

"Я даже не хочу об этом думать, если появится эта бухгалтерия, возможно, вообще закрою бизнес", – сказал автомеханик Олег.

По бизнес-удостоверениям в Литве ежегодно работают 100 000 жителей. Из них – 23 000 - это строители, ремонтом машин занимаются в два раза меньше людей, но все равно эта деятельность одна из самых популярных.

Намерения властей отменить бизнес-удостоверения напугали автомехаников и строителей.

К примеру, Дарюс, который занимается сборкой каркасных домов, не понимает мотива такого решения. Он не первый год работает по бизнес-удостоверению.

"Я работаю так седьмой год. В строительном секторе работаю уже 13 лет. Сколько мы работали с компаниями, то зарплаты платят с опозданием, то с инструментами проблемы, всякие были нюансы. Мы набрали команду знакомых, нашли клиентов, начали работать по бизнес-удостоверениям. Хотели создать компанию, но нас слишком мало для создания компании", – рассказал Дарюс.

Между тем юрист Юстас Вилис сказал, что нужна разумная альтернатива бизнес-удостоверениям. По его словам, в компаниях бухгалтерия ведется строгая, поэтому и в их прозрачности меньше сомневаются, нежели в случае с людьми, работающими на себя.

Но, по словам Вилиса, несправедливо требовать у каждого, кто на себя работает, чтобы он открывал компанию или предприятие.

"Индивидуальные предприятия отличаются более строгой отчетностью, их больше контролируют, характер их деятельности иной. Ты как маленькая компания с бухгалтерией, тебя контролируют.Но не каждый будет это делать. Я думаю, большинство уйдет "в тень" только потому, что слишком сложно содержать такую структуру", – сказал адвокат.

По его словам, аргументы есть и у одной и у другой стороны. С одной стороны, это, быть может, снизит "тень", увеличит сбор налогов.

"Но надо учесть, что человек с бизнес-удостоверением выполняет невидимую работу. Он обеспечивает тех, кого не обеспечивает государство: близких, может, еще кого-то трудоустраивает, кто не смог бы сам создать бизнес, – заметил Вилис.

"Мы работаем по бизнес-удостоверению уже несколько лет, поскольку не нужно заниматься бухгалтерией. Я мастер, сварщик. Мне сложно заниматься бухгалтерией, нет на это времени", – сказал автомеханик Олег.

Представители Государственной налоговой инспекции (ГНИ) сказали, что пользователи бизнес-удостоверений нередко пользуются различными льготами.

"Больше всего людей, которые пользуются бизнес-удостоверениями, пользуются и налоговыми льготами, – особенно те, кто регистрируется на Бирже труда.

В прошлом году таких было 15 000. Еще – пенсионеры берут бизнес-удостоверения. Таких – больше 6000.

Еще одна категория, это жители-инвалиды. Их – 2500", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Когда говорят об упразднении бизнес-удостоверений, говорят об уменьшении "тени". Утверждают, что строители и автомеханики больше всех скрывают доходы.

Ведь нередко за работу с ними рассчитываются наличными, однако Дарюс утверждает, что его клиенты чаще всего делают банковские переводы.