Новые идеи: за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии в три раза большие штрафы

Правящие не меняют свои планы в связи с повышением штрафов за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии или распитие алкогольных напитков в общественных местах. Реальным может быть и предложение ввести штрафы за купание в нетрезвом виде в размере от 100 до 900 евро.

От имени министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса в программу работ весенней сессии включили и предложение в связи с поправками к 484 и 491 ст. Кодекса административных правонарушений. Обсуждение этого вопроса намечено на апрель.

Проекты поправок были подготовлены еще бывшим главой МВД, но Мисюнас сказал DELFI, что не видит необходимости вносить коррективы.

В соответствии с этими поправками, штрафы за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии или распитие алкогольных напитков в общественных местах, что нарушает честь и достоинство человека, будут увеличены с 20 до 100 евро за первое нарушение и со 100 до 200 евро - за повторное нарушение.

Сейчас штрафы составляют 14-30 евро, за повторное нарушение – 30-90 евро.

За купание в том месте, где купание запрещено, и за купание в неположенное время в нетрезвом состоянии, за нарушение правил, установленных мэриями в рекреационной зоне предлагают наказывать штрафами от 100 до 500 евро, за повторное нарушение - он 500 до 900 евро.

Правда, Мисюнас признал, что размеры штрафов могут меняться в ходе обсуждения в парламенте, по инициативе депутатов.

"Видите ли, наше отношение к некоторым опасным нарушениям меняется. Если депутаты решат, что приоритет - борьба с алкоголем, это может быть превентивная мера борьбы с насилием в семье, в отношении детей, могут предложить и повысить штрафы", – сказал министр.

На вопрос, как насилие в ближайшем окружении связано с появлением в общественном месте в нетрезвом состоянии или распитием алкогольных напитков в общественных местах, Мисюнас ответил, что к решению проблемы надо подходить комплексно – цель снизить доступность и масштабы употребления алкоголя.

"Кроме того, не надо понимать превратно понятие появления нетрезвым в общественном месте. Это не значит, что человек, в крови которого 0,4 промилле, идет домой, то это уже нарушение. Это не так. Как я говорю, если человек идет по одной тротуарной плитке, это не беда, но если через каждые три шага падает – это уже типичная ситуация. Если будет принят закон, то люди будут знать, что им грозит за употребление алкоголя, оценят свои возможности, может некоторые откажутся от этого", – сказал министр.

В свою очередь в декабре глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал DELFI, что он уверен в том, что на весенней сессии парламент утвердит комплект мер по снижению масштабов употребления алкоголя.

"Должно быть принято решение, которое уже действует во многих мэриях (к примеру, в мэрии Шяуляйского района), что во время культурных и спортивных мероприятий запрещено торговать алкоголем и приходить туда в нетрезвом состоянии", – сказал политик.

По его словам, сейчас ситуация такова, что полиция только предупреждает нетрезвых. Но если будут случаи намеренного злоупотребления, то, по мнению, Карбаускиса, должны назначать соответствующие штрафы.