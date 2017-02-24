Новые идеи: за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии в три раза большие штрафы

 (55)
ru.DELFI.lt
пятница, 24 февраля 2017 г. 13:42
Правящие не меняют свои планы в связи с повышением штрафов за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии или распитие алкогольных напитков в общественных местах. Реальным может быть и предложение ввести штрафы за купание в нетрезвом виде в размере от 100 до 900 евро.
© DELFI / Domantas Pipas

От имени министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса в программу работ весенней сессии включили и предложение в связи с поправками к 484 и 491 ст. Кодекса административных правонарушений. Обсуждение этого вопроса намечено на апрель.

Проекты поправок были подготовлены еще бывшим главой МВД, но Мисюнас сказал DELFI, что не видит необходимости вносить коррективы.

В соответствии с этими поправками, штрафы за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии или распитие алкогольных напитков в общественных местах, что нарушает честь и достоинство человека, будут увеличены с 20 до 100 евро за первое нарушение и со 100 до 200 евро - за повторное нарушение.

Сейчас штрафы составляют 14-30 евро, за повторное нарушение – 30-90 евро.

За купание в том месте, где купание запрещено, и за купание в неположенное время в нетрезвом состоянии, за нарушение правил, установленных мэриями в рекреационной зоне предлагают наказывать штрафами от 100 до 500 евро, за повторное нарушение - он 500 до 900 евро.

Правда, Мисюнас признал, что размеры штрафов могут меняться в ходе обсуждения в парламенте, по инициативе депутатов.

"Видите ли, наше отношение к некоторым опасным нарушениям меняется. Если депутаты решат, что приоритет - борьба с алкоголем, это может быть превентивная мера борьбы с насилием в семье, в отношении детей, могут предложить и повысить штрафы", – сказал министр.

На вопрос, как насилие в ближайшем окружении связано с появлением в общественном месте в нетрезвом состоянии или распитием алкогольных напитков в общественных местах, Мисюнас ответил, что к решению проблемы надо подходить комплексно – цель снизить доступность и масштабы употребления алкоголя.

"Кроме того, не надо понимать превратно понятие появления нетрезвым в общественном месте. Это не значит, что человек, в крови которого 0,4 промилле, идет домой, то это уже нарушение. Это не так. Как я говорю, если человек идет по одной тротуарной плитке, это не беда, но если через каждые три шага падает – это уже типичная ситуация. Если будет принят закон, то люди будут знать, что им грозит за употребление алкоголя, оценят свои возможности, может некоторые откажутся от этого", – сказал министр.

В свою очередь в декабре глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал DELFI, что он уверен в том, что на весенней сессии парламент утвердит комплект мер по снижению масштабов употребления алкоголя.

"Должно быть принято решение, которое уже действует во многих мэриях (к примеру, в мэрии Шяуляйского района), что во время культурных и спортивных мероприятий запрещено торговать алкоголем и приходить туда в нетрезвом состоянии", – сказал политик.

По его словам, сейчас ситуация такова, что полиция только предупреждает нетрезвых. Но если будут случаи намеренного злоупотребления, то, по мнению, Карбаускиса, должны назначать соответствующие штрафы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мэр Друскининкай сдался: начал сносить нелегальный забор (1)

Мэр Друскининкай сдался: начал сносить нелегальный забор
"Сколько бы это ни стоило, я его не уберу", - неоднократно говорил о заборе вокруг своей усадьбы в деревне Латяжерис говорил мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, когда 2,5 года назад инспекторы и прокуроры заявили, что забор у реки Ратнича нелегален.

В Литву доставлены немецкие танки (31)

В Литву доставлены немецкие танки
В Шяштокай сегодня большое оживление, какого в этом дзукийском городке давно не было. В Литву на поездах их Графенвёра (Германия) прибыла военная техника механизированного батальона: танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, инженерные машины Dachs. Все они поступят в распоряжение дислоцированного в Литве батальона НАТО.

Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента (24)

Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента
Клайпедская окружная прокуратура, получившая в четверг информацию о записях в социальных сетях, содержащих клевету и оскорбления в отношении президента Литвы, начала досудебное расследование.

Марк Солонин ставит "Окончательный диагноз" в Литве: тот самый период, когда один оккупант сменился другим (90)

Sovietų kariai pasiduodavo didelėmis grupėmis
"Я приезжаю в Вильнюс, и случайный человек, который сделал для меня по заказу стол, читал мои книги и подарил мне этот стол, за которым мы сейчас сидим и разговариваем", - рассказывает российский военный историк Марк Солонин. На Вильнюсской книжно ярмарке, по словам самого автора, он представит свою лучшую книгу "Июнь 1941 года. Окончательный диагноз" в литовском переводе.

Новые идеи: за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии в три раза большие штрафы (55)

Новые идеи: за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии в три раза большие штрафы
Правящие не меняют свои планы в связи с повышением штрафов за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии или распитие алкогольных напитков в общественных местах. Реальным может быть и предложение ввести штрафы за купание в нетрезвом виде в размере от 100 до 900 евро.
Facebook друзья
Rambler's Top100