Новые данные: темпы эмиграции набирают обороты

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BNS
понедельник, 10 июля 2017 г. 13:44
За первое полугодие 2017 года из Литвы эмигрировало примерно на 10 тысяч человек больше, чем за такой же период прошлого года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как сообщает Департамент статистики, в январе - июне этого года отъезд из Литвы декларировал 31 731 человек. В прошлом году за такой же период официально эмигрировали 21 248 человек.

Самые большие показатели эмиграции были в январе и феврале этого года - 7 048 человек и 6 895 человек.

По сравнению с прошлогодними данными, в этом году выросла и иммиграция.

За первые шесть месяцев этого года иммигрировало 11 962 человека. В прошлом году этот показатель был 9 037 человек.

Некоторые эксперты говорят, что рост масштабов эмиграции носит временный характер, потому что в начале года отъезд декларировала часть ранее эмигрировавших граждан, чтобы избежать обязанности делать взносы на обязательное страхование здоровья, другие граждане, возможно, спешили выехать в Великобританию до начала переговоров о ее выходе из Евросоюза.

Эмиграция остается главной причиной сокращения численности населения Дитва.

В прошлом году в результате эмиграции в Западную Европу Литва потеряла около 30 тысяч граждан. Данные опросов показывают, что люди эмигрируют из Литвы в Западную Европу преимущественно из-за более высоких зарплат. Некоторые эксперты говорят, что эмиграция может быть вызвана большой разницей в доходах. Снижение численности населения Литвы также обусловлено естественной убылью населения, за прошлый год умерло на 9,6 тыс. человек больше, чем родилось.

Из-за эмиграции и естественной убыли населения численность населения страны сократилась с 3,7 млн. человек в 1990 году до 2,8 млн. человек в этом году.

Евростат в понедельник сообщил, что в 2016 году относительное сокращение населения Литвы было самым значительным в Евросоюзе - 14,2 человека на тысячу жителей.

Во всем ЕС численность населения возросла в прошлом году на три человека на тысячу жителей, в Латвии численность населения сократилась на 9,6 человека на тысячу жителей, в Эстонии - на 0,2 человека на тысячу жителей.

BNS
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