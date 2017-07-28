Новые данные: кто в Литве может считать себя средним классом

Не так давно в публичном пространстве обсуждался вопрос о том, кого можно считать представителем среднего класса в обществе, в Литве, сколько люди должны зарабатывать, что должны позволить себе купить без особых проблем.

Кроме того, на фоне предлагаемых правительством налоговых изменений, возникает немало вопросов, как они скажутся не только на самых бедных жителях, но и на среднем классе.

Эти вопросы депутаты Ингрида Шимоните и Аушра Мальдейкене официально задали министру Шапоке и получили следующий ответ:

"На экономической территории средний класс пытаются охарактеризовать, пользуясь разными критериями, например, по возможности удовлетворить только самые необходимые потребности или, сравнивая доходы с другими доходами.

Если руководствоваться принципом характеристики среднего класса, который охватывает подсчеты с медианой в основе <...>, и применением показателей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) <...>, т.е. считать средним классом лиц, попадающих в интервал медианы доходов от 0,75 до 2, а также, опираясь на данные "Содры" о распределении по доходам, можно предположить, что в данный момент средним классом считаются люди с зарплатой от 450 до 1200 евро в месяц "на бумаге".

Медиана - это число внутри множества чисел. Если выстроить в одну линию официальную зарплату "на бумаге" всех работников в стране, то в середине окажется 600 евро, это и будет медиана.

Если убрать налоги, то это получается, что средний класс в Литве - люди, получающие от 383 до 912 евро "на руки".

По данным "Содры", в Литве 610 000 (это 56%) человек получают от 450 евро до 1200 евро "на бумаге".

Мальдейкене не видит в ответе министра экономических знаний и логического мышления:

"Во-первых, он сказал, что средний класс - те люди, которые могут себе позволить немного больше, это было бы логично.

Но надеяться, что получающий на руки около 320 евро человек в Литве может адекватно жить, наивно. Говорить, что такой человек может что-то больше себе позволить - это цинизм. Даже максимальный потолок – около 800 евро "на руки" на самом деле жизнь, при которой не болят зубы. Не говоря уже о том, чтобы их как-то серьезно лечить, радикально вырывать и что-то вставлять".

Депутат считает, что в своем ответе министр противоречит сам себе.

По ее словам, так пытаются оправдать то, что в Литве не вводят нормальные прогрессивные налоги. Говорят, будто здесь люди мало зарабатывают, некому платить большие налоги. Однако Малдейкене замечает, что министр говорит о зарплате, а в Литве немало доходов получают в результате аренды имущества, работы по бизнес-удостоверениям и т.д. - эти доходы не учитывают.

"С другой стороны, понятно, что данные "Содры" не отражают получаемые жителями "конверты". Значит, доходы у людей реально выше. Это поле деятельности самого министра. Если бы он думал, скорее всего, понимал, что эти люди получают "конверт" и мизерную зарплату, они находятся в королевстве кривых зеркал", – сказала депутат.

По мнению Малдейкене, подготовленные правительством реформы ничего хорошего среднему классу не обещают, его с 2000 г. загоняют за черту бедности. Особенно сложно будет работникам государственного сектора – врачам, учителям, ученым и т.д.

"Все эти люди окажутся в дураках. Если и удается заработать 1000–1200 евро "на руки" (я считают, это минимальная черта среднего класса), и они могут претендовать на средний класс, какое-то планирование доходов, то их опять обложат налогами.

Обычно эти люди отправляют детей в нормальные школы, у них дома больше книг, на концерты ходят и т.д. Значит, только они сюда попадут, их сразу обложат налогами. И они этими деньгами будут делиться с низами.

А верхи ничем не делятся. 1% самых богатых людей получил 42 налоговые льготы – огромное количество средств с нулевыми налогами.

И когда видишь, что больше половины их доходов вообще не облагают, а другие – низким тарифом, они живут в королевстве порше и ламборджини и открыто, цинично насмехаются над народом", – сказала Малдейкене.

По ее прогнозу, все это будет иметь трагические последствия через 10 лет: не останется врачей, учителей, молодые специалисты эмигрируют: "Налоговая реформа направлена на поощрение эмиграции. не просто эмиграции, а эмиграции умных людей".

По мнению Ингриды Шимоните, пока рано говорить, как налоговая реформаскажется на среднем классе:

"Лучше подождать, когда появятся какие-то очертания, реальная картина того, что останется в пакете, поскольку пока кто что хочет, то и говорит. Тут больше даже не о влиянии на средний класс надо говорить. Поскольку это не налоговая реформа, а вкладывание кое-каких денег в карманы самых бедных, среднему классу прямо это ничего не даст, а косвенно он останется в минусе.

Например, через размер необлагаемого налогами минимум. Если выплаты людям с минимальными доходами не уменьшатся (а их не уменьшают), то это означает, что в "Содре" увеличится перераспределение в пользу получателей небольших доходов. И это бремя понесет средний класс".