Новые цены на лекарства – многих ждет неприятный сюрприз

После того как в силу вступила новая ценовая политика, касающаяся компенсируемых лекарств, с 3 июля онкобольные и другие тяжелобольные, нуждающиеся в морфии, вынуждены доплачивать за лекарства в два раза больше, чем до сих пор.

LRT.lt пытался выяснить, что тому причиной и может ли порядок изменится.

В аптеках удалось узнать, что по новым правилам, базовая цена морфия снизилась с 4,75 до 2,01 евро, поэтому за 10 ампул сейчас приходится доплачивать 2,74 евро.

Казалось бы, это немного, но есть такие больные, которым нужно немало инъекций в день.

Несколько дней назад депутат Валентинас Букаускас, избранный в Тельшяй, получил жалобу и просьбу о помощи.

У молодого человека диагностировали последнюю стадию онкозаболевания. Нечеловеческие боли в его случае усмиряет только морфий.

"Обратившийся за помощью человек получает всего 115 евро в качестве социального пособия, а в день ему иногда нужно по 11 ампул морфия. Так как ему жить? Неужели даже такие обреченные люди не могут окончить свою жизнь с улыбкой на лице, а не в страданиях от сильных болей", – возмущался депутат.

У молодого человек нет денег на морфий, но в одной из тельшяйских аптек ему дают лекарства в долг.

Почему Минздрав и Больничные кассы не сумели оставить прежней базовую цену на морфий?

"Когда вступили в силу новые правила, выяснилось, что доплата за это лекарство немного увеличилась, но эта проблема решается, в ближайшие дни ее решат в пользу пациентов. Людям не придется доплачивать больше, чем до сих пор.

Это будет сделано за счет государства и производителей – часть цены снизит производитель, часть погасит государство. Это единственное лекарство в группе, вопрос которого еще обсуждается", – сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

Глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене сказала, что ситуация с ценами на морфий в ближайшее время изменится.

По ее словам, цена на морфий и другие лекарства увеличилась, потому что производители в Литве по какой-то причине продают из на 40% дороже, чем в соседних странах.