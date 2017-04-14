Новшество: предложат обложить налогами большие пенсии

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ru.DELFI.lt
пятница, 14 апреля 2017 г. 13:48
Литва - одна из немногих стран Европы, где никакие пенсии не облагаются подоходным налогом. Однако вскоре будут обсуждать такую возможность.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Во время конференции DELFI TV об этом предложении говорил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По действующему порядку пособия по болезни, материнству, уходу за ребенком и др. выплаты "Содры" облагаются подоходным налогом.

Пенсия по старости также является страховой выплатой, но сейчас ее подоходным налогом не облагают. Литва - одна из немногих стран, в которых налогами не облагаются даже самые большие пенсии. DELFI спросил министра, не намерены ли менять порядок.

"Вы задали серьезный вопрос. Если принять во внимание, какие у нас сейчас пенсии, то наверное, вы представляете, каким это было бы бременем. <...> Хорошо, принимаем это как предложение. В конце апреля, когда будем представлять предложения премьеру, предложим обсудить и это", – обещал министр.

В конце прошлого года средняя пенсия по старости в Литве составляла 255 евро (сейчас – 273,8 евро), в Латвии и Эстонии - соответственно 295 и 381 евро. В Латвии часть пенсии выше 235 евро облагается 23% налогом. В Эстонии 20% налогом облагается часть пенсии выше 395 евро.

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