С 1 января 2017 г. ужесточаются взыскания за некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД), пьяным водителям будет грозить уголовная ответственность, напоминает Департамент полиции.

Литовская служба дорожной полиции сообщает, что с 1 января 2017 г. не действует Кодекс об административных правонарушениях, в котором за нарушения ПДД полагались штрафы и иного рода административная ответственность. С Нового года вступает в силу новый Кодекс об административных правонарушениях.

В новом Кодексе об административных правонарушениях округлены суммы штрафов, однако их размер почти не изменился: часть немного увеличилась, часть снизилась. К примеру, штраф за управление транспортным средством без техосмотра сейчас составляет 28-43 евро, а с Нового года - 30-40 евро и т.п.

Увеличится штраф за вождение незастрахованного транспортного средства увеличится до 50-100 евро (сейчас 23-34 евро). Кроме того, штраф будет грозить ответственным за обязательное страхование лицам (гражданским 60-120, юридическим – 120-240 евро).

За превышение допустимой скорости больше чем на 30 км/ч, лишать прав будут не только начинающих водителей, но и водителей машин весом больше 3,5 т или тех, в которых больше 9 сидячих мест, а также мотоциклистов. За превышение скорости больше чем на 50 км/ч – водителей будут лишать прав, а штраф составит 550 евро.

За разговор по мобильному телефону за рулем ждет штраф 60-90 евро (сейчас 28-86 евро). Также ужесточается ответственность за опасное вождение, обгон в местах, где обгон запрещен, за выезд со второстепенной дороги на главную с нарушением ПДД, за участие в нелегальных гонках. За эти нарушения будет грозить штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.

Срок назначения административных взысканий увеличивается до 2 лет (был до 1 год). Так ответственности не удастся избежать лицам, которые затягивают расследование, не приезжают в полицию по вызову и иными способами пытаются избежать ответственности.

Пьяные водители по Кодексу об административных правонарушениях будут наказаны только, если в крови у них будет до 1,5 промилле алкоголя. В остальных случаях пьяным водителям будет грозить уголовная ответственность – штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 годы.

В новом Кодексе об административных правонарушениях ужесточается наказание за отказ провериться на трезвость. За отказ полагается штраф 1000-2000 евро (сейчас 860 евро) и лишение прав на срок до 4 лет.

В новом Кодексе об административных правонарушениях не останется такого наказания как административный арест.

Водителям, совершившим ПДД, за которые полагается лишение прав, больше не будут выдавать временные водительские удостоверения. Водитель (если он был за рулем трезвым) должен отдать права как только вступит в силу постановление о лишении прав. У нетрезвых водителей права будут забирать на месте.

За восстановлением прав отныне водители будут обращаться не в полицию, а в ГК Regitra. С новым кодексом можно ознакомиться здесь: https://goo.gl/TFpXDY