Новое требование с июля обусловит размер зарплат

В соответствии с новым Трудовым кодексом (ТК), с 1 июля этого года минимальную зарплату могут платить только за неквалифицированный труд.

Однако такое требование у многих вызывает вопросы - что такое неквалифицированный труд, является ли уборщица, которая работает со специальной техникой, неквалифицированным работником.

Такие и им подобные вопросы возникают как у профсоюзов, так и у работодателей. Работодатели опасаются, что это новшество доставит им массу неудобств, их могут наказывать еще до того, как разъяснят особенности положений нового ТК.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас сказал DELFI, что это положение ТК неясное.

"Я не знаю, что такое неквалифицированный труд. В Европе чаще используют словосочетание – работа, требующая меньшей квалификации. У того же грузчика должна быть квалификация, поскольку он ездит на автокаре. У дворника должна быть квалификация, а уже тем более у уборщицы – там ведь химия и т.д.

Эта установка должна быть вовлечена в систему оплаты труда, она должна быть более ясной и прозрачной. Должны быть яснее прописаны возможности работника претендовать на более высокую зарплату".

Он сказал, что в Литве для выполнения любых работ нужны определенные знания и навыки, поэтому ему сложно было бы сказать, что такое неквалифицированный труд.

"Есть другая проблема – я не знаю, как расценивать менее квалифицированный труд в каждом секторе. К примеру, в транспортном. Есть водитель с одной категорией B, он может управлять только легковыми автомобилями, а есть тот, который может управлять грузовиками. Что тогда? Может, надо объявить квалификации в каждом секторе, тогда будет проще", – предложил он.

Гендиректор Конфедерации работодателей Данас Арлаускас поднимает вопрос границы так называемой квалификации.

"К примеру, у нас есть очень квалифицированный строитель, но он только клеит плитку. Это квалифицированный труд или нет? Это вопрос отношения.

Думаю, мы не созрели для ясного понимания. Тут появляется большая инициатива со стороны налоговых инспекций, им по-солдафонски придется заполнять бюджет, т.е. как недумающим баранам, идущим вперед.

Я слышал такие рассуждения, что инспекции будут проводить аудит в компаниях, проверять бумаги, и если увидят, к примеру, что диплом о высшем, а зарплата минимальная, скажут, что такой труд не может быть неквалифицированным".

Он привел реальный пример, который был на одном предприятии: "Пришла женщина, которая окончила Сельскохозяйственную академию, ей предоставили соответствующее рабочее место, но выяснилось, что она ничего не умеет. Ее перевели на более низкую должность – снова не получается, тогда она попросила место упаковщицы – закручивала крышки на бутылках, образно говоря.

Это неквалифицированный труд, но как отнеслась бы налоговая инспекция? Как будет оценивать? По бумаге, которая не дала никаких навыков, или по производительности труда?", – вопрошал он, указав, что это положение пугает работодателей своей неопределенностью.

"Взять тех же уборщиц. Ведь бывают разные ситуации. Если, скажем, работа только со шваброй – это одна квалификация, если с химией, оборудованием, роботом, который чистит полы, – тут уже нужны навыки. А может работает уже 5 лет и ту же площадь может убрать намного быстрее, эффективнее. Неквалифицированный труд, образно говоря, копание могил. Это наверное ни у кого не вызовет вопросов. Или сбор камней в полях. Но если ты на тракторе будешь их собирать – это уже квалифицированный труд", – сказал он.

Черняускас обратил внимание на другой недостаток ТК - не установлено, на сколько больше минимума должны платить за квалифицированный труд.

"Могут увеличить зарплату на 1, 5 или 10 евро, платить 381 евро (минималка в Литве сейчас – 380 евро – DELFI) – закон вроде как выполняют", - сказал Черняускас.

Он предлагает установить определенную планку, например, 10%, или точки отсчета для повышения зарплаты. "Например точка отсчета должна быть связана с оплатой труда. Минимальная квалификация, к примеру, – 390 евро, более высокая, при наличии образования и опыта – 400–450 евро и т.д.

Арлаускас сказал, что хотя и есть такая возможность увеличить зарплату на 1 евро, но это не значит, что работодатели будут так поступать.

Черняускас считает, что минималку вообще никому не должны платить, это должно оставаться ориентировочной точкой отсчета. Он считает, что в Литве настало время дифференцировать минималку.

"Может пришло время сделать так, чтобы в Вильнюсе минимум был, скажем, 500 евро, поскольку нынешний выглядит просто смешно, а где-то в Юрбаркасе и Шальчининкай оставить 380 евро. Тогда будет какая-то справедливость, где уровень жизни выше, там и минималка выше.

Тоже самое касается и секторов, при средней зарплате водителей в 1000 евро, водители, работающие на международных направлениях, получают 500 евро. Это ли не абсурд?", – вопрошает он.

Представитель Соцмина Кястутис Заура сказал DELFI, что неквалифицированный труд в ТК ясно охарактеризован, кроме того, можно опираться на дополнительные источники.

"В кодексе есть конкретная характеристика. Другой спасательный круг - классификатор профессий, объявленный министерством, в котором перечислены профессии, квалификации, упоминаются неквалифицированные профессии", - сказал Заура.

Он отметил, что человек с дипломом механика, который, не найдя работы по специальности, пошел бы работать кассиром, скорее всего не будет считаться квалифицированным специалистом.