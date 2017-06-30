Новое предложение снова обходит интересы поляков Литвы

В коридорах власти усиливается поддержка инициативы разрешить имена и фамилии супругов-иностранцев записывать нелитовскими буквами на первой странице паспорта, однако это положение не будет действовать в отношении поляков Литвы.

Парламентский Комитет иностранных дел (КИД) на этой неделе одобрил проект, который позволит записывать, в соответствии с фамилией предков, польскими буквами имена и фамилии только на дополнительной странице паспорта.

За такой вывод Комитета голосовал и министр иностранных дел Линас Линкявичюс, по словам разработчиков проекта, такую позицию поддерживает и глава государства Даля Грибаускайте. Но эта позиция не соответствует публично высказанному премьером Саулюсосм Сквернялисом обещанию премьер-министру Польши.

Как отмечается в решении КИД, писать фамилии с буквами w, x и q на основной странице паспорта допускается только в трёх случаях: если один из супругов принимает фамилию супруга-иностранца; родившимся в смешанных семьях детям; получившим гражданство Литвы иностранцам.

Члены КИД подчёркивают, что именно эти три варианта в качестве возможного исключения указала Комиссия по государственному литовскому языку.

На вопрос BNS, нормальная ли это ситуация, один из разработчиков проекта "крестьянин" Миндаугас Пуйдокас ответил: "Всегда лучше сделать шажок вперёд, нежели не делать никаких шагов или делать по шажку назад. Законодатели должны придерживаться Конституции, согласно нынешних разъяснений иных решений принять мы не можем".

Он указал, что решение КИД - компромиссное, его поддерживают президент и большинство "крестьян".

Однако этот вариант идёт вразрез с обещаниями премьера его польской коллеге Беате Шидло, когда он уверил её, что на литовских поляков будут распространяться такие же правила, что и на граждан из смешанных семей.

Председатель Комиссии по государственному литовскому языку Дайва Вайшнене ранее говорила, что комиссии не хватает данных для того, чтобы сделать вывод, можно ли позволить писать букву w на основной странице паспорта поляков Литвы.

Действующие с 1991 г. правила предусматривают, что в паспортах граждан имена и фамилии указываются только литовскими буквами.

Конституционный суд долгие годы придерживался позиции, что основная запись в паспорте должна указываться только литовскими буквами, а дополнительную запись на языке оригинала можно делать в разделе для других записей. В 2014 г. суд несколько расширил возможности регулирования, разъяснив, что правила написания имён собственных могут быть изменены по предложению Комиссии по государственному литовскому языку.

В Литве проживает около 200 тыс. поляков, преимущественно на территории Шальчининкского и Вильнюсского районов.