Новое предложение банка вызвало недоумение

Владельцы платежных карт должны быть внимательны, особенно если банк предложит им изменит лимит кредита, который был установлен еще при лите.

В редакцию DELFI обратился читатель Дарюс Вертялка. Он был возмущен действиями Swedbank и хотел предупредить других жителей.

Он рассказал, что кредитная карта у него есть уже давно, он получил ее до введения евро. Был установлен лимит кредита в размере 1000 литов - 289,62 евро, o metinės palūkanos už jo panaudojimąпроцентная ставка составляет – 15 в год.

"Вот мне позвонили из банка и говорят: поскольку срок действия карты истекает в феврале 2018 г. предлагаем вам уже сейчас увеличить лимит до 300 евро. Другие условия не меняются, процентная ставка останется прежней.

Я пришел в отделение, взял номерок, прождал полдня (знаете, сейчас число отделений сократили, повсюду очереди), ну, пришла моя очередь, я увидел договор и не мог поверить своим глазам. По телефону обещали, что условия останутся прежними, что ставка будет прежней, а в договоре она уже 19%", – не скрывал возмущения собеседник.

Правда, когда он поднял шум, ему принесли извинения и оставили в силе прежний договор, осталась и прежняя процентная ставка, и прежний лимит: "Конечно, девушка, которая меня обслуживала, тут ни при чем, ведь не она устанавливает ставку. Но позиция банка ясна – они хотят всех перевести на 19%. Но если так, то пусть ясно говорят об этом людям".

Примерный подсчет свидетельствует, что после повышения ставки от всей суммы кредита - 300 евро, в год клиент заплатит уже не 45 евро (300 x 15%), а 57 (300 x 19%). Значит, только изменение договора принесет дополнительно 12 евро.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что произошло недоразумение, а условия выдачи кредитных карт Swedbank согласовано с измененным парламентом законом о потребительских кредитах.

Он рассказал, что в конкретном случае сумма лимита не отвечала требованиям минимального кредита, поэтому клиенту предложили повысить его, указали, что будут пересмотрены проценты. Однако во время второй консультации была допущена ошибка, клиенту предоставили неверную информацию, сказали, что условия не изменятся.

"Это неприятная ситуация для клиента, мы принесли ему извинения. Мы также информировали клиента, что готовы пересмотреть наше предложение и оставить в силе прежнюю процентную ставку", – сказал представитель банка.

Представитель Центробанка Литвы Живиле Заботкене пояснила, что закон не устанавливает минимальную сумму лимита кредита.

"В связи с возможным нарушением прав потребителя клиенты могут обращаться в ЦБ с просьбой расследовать возможное нарушение", - сказала специалист.

Перед тем как обратиться в ЦБ нужно письменно обратиться к поставщику услуг, указав обстоятельства спора и требования. Если ответ не удовлетворит или в 14 дней не будет получен, то можно письменно или по интернету обратиться в ЦБ.