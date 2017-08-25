Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте подчеркнула, что рейтинг "крестьян" достиг пика, по данным компании Spinter tyrimai в декабре, тогда он составлял 30,7%. По данным опроса 17–23 июля, который был проведен по заказу DELFI, рейтинг ЛСКЗ составлял 17%.

За это время рейтинг Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) увеличился с 12% до 16,6%. "4%, если прибавить допустимую погрешность, то это несильный рост, по сравнению с падением "крестьян, – сказала Урбонайте.

Говоря о соцдемах, она напомнила, что еще до выборов нового председателя партии говорили, что "появится новый лидер и новые результаты рейтинга".

"Но взгляните, с декабря, когда было 8,9%, до июля – 11,3%, серьезных перемен нет", – сказала политолог.

Урбонайте охарактеризовала нынешнюю ситуацию, как стабилизацию рейтингов.

"Вы видите, избиратель понимает скандал с Гретой, повышение цен на алкоголь или отопление, заявления о налоге на сахар, и это не настраивает на позитив. Несмотря на это, когда задаем вопросы людям, мы слышим недовольство не в связи с обычными работами, а что-то вроде "ай, и эти ничего не сделали, а так много обещали". Я думаю, kad сейчас прошла только первая волна разочарования, плюс – легкий летний штиль", – сказала Урбонайте.

По словам политолога, сейчас больше волну гонят социал-демократы , но по динамике результатов опросов Spinter tyrimаi, это не очень сказывается на их популярности.

"Однако, у партий всегда были такие рейтинги, у одних выше 15–20%, это совершенно нормальное состояние. Сейчас медовый месяц у всех закончился, все поняли, что резких перемен не будет, первое разочарование прошло, и держится рейтинг "крестьян" в пределах 17%", – сказала Урбонайте.

По ее словам, дальнейшая динамика рейтинга "крестьян" будет зависеть от осенней работы правительства. Сама оценка правительства остается больше отрицательной, чем положительной. В июле положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 30,7%, а скорее отрицательно и отрицательно – 59,2% респондентов, в июне – соответственно 27,9 и 63% участников опроса. Еще 10,1% респондентов в июле не ответили на этот вопрос.

"Правительство впитывает отрицательную нагрузку. Тем более, что наступило разочарование, было много ненужных телодвижений и заявлений. Премьер Саулюс Сквернялис по-прежнему сохраняет высокую популярность (23,7%), однако и она не заоблачная. естественно, если падает рейтинг премьера, то падает и рейтинг правительства", – сказала Урбонайте, заметив, что респонденты разочаровались в правительстве, поскольку оно не выполняет предвыборные обещания.

Однако политолог не драматизирует ситуацию. Она напомнила, что и правительство консерватора Андрюса Кубилюса никогда не отличалось высокими рейтингами, да и самого Кубилюса особенно не жаловали.

Альгирдас Буткявичюс, по ее словам, отличился тем, что практически ничего не делал, но почти всегда говорил, что "обо всех позаботимся, всех выслушаем", его рейтинги были высокими, это своеобразный феномен.