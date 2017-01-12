Новая власть приступила к рассмотрению закона о зарплатах: коснется около 100 000 человек

12 января парламент в спешном порядке приступил к обсуждению закона о зарплатах служащих и работников учреждений, принадлежащих мэриям, по этому закону устанавливают зарплаты учителей, директоров школ, работников сферы культуры и искусства, социальных работников.

"Закон коснется всех людей, которые получают зарплаты из бюджета, за исключением госслужащих. Это социальные работники, работники сферы культуры, тренеры, учителя, помощники учителей, психологи, работники мэрий, которые не являются госслужащими", - сказал вице-председатель Комитета социальных дел Томас Томилинас.

Этот закон коснется около 100 000 работников в Литве.

В спешном порядке закон рассматривают, поскольку с января, по решению Конституционного суда, не действует постановление правительства, регламентирующее порядок начисления зарплат номер 511. КС указал, что зарплаты должны регламентироваться на законодательном уровне, но до января парламент не смог этого сделать. Поэтому сейчас постановление правительства не действует, закон – еще не действует, и бюджетники находятся в законодательном вакууме. "Бывшая власть не выполнила домашнюю работу", - оправдывался Томилинас.

Вице-председатель Литовского союза крестьян и зеленых Томилинас сказал, что закон будет принят в ближайший вторник, однако заверяет, что за это время никто не пострадает: действуют трудовые соглашения с работниками. Глава Государственной инспекции по труду Йонас Грицюс сказал, что в условиях юридического вакуума стороны все равно могут договариваться между собой.

Однако дискуссии о законе были очень хаотичными и принятие закона по сути остановили предложенные Кястутисом Смирновасом поправки, создающие исключительные условия для тренеров.

Поскольку новые депутаты парламента по неясным причинам больше прислушались к мнению Смирноваса,а не Томилинаса, принятие закона застопорилось.

"В зале заседания общая концепция рушится, появляется привилегированная группа, которая хочет улучшить ситуацию: это тренеры. Но это может стать причиной цепного развала: пойчему тренерам так, а деятелям искусства иначе?" - сказал консерватор Римантас-Йонас Дагис.

По его словам, в законе есть что править, он считает закон "слишком резиновым": "Но его надо детально рассмотреть. Еще надо посмотреть как он согласуется с будущим законом о госслужбе, поскольку так или иначе это порядок оплаты госсектора, он не может сильно отличаться".