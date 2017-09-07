«Столетие восстановления государства – лучший повод подумать о близком и далеком будущем Литвы. Что мы сегодня можем и должны сделать, чтобы наша родина стала более сильной и процветала? Призываю каждого стать частью национальной инициативы «Идея для Литвы»: давайте думать, размышлять, делиться идеями и вместе создавать государство нового столетия», - призвала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Инициаторы ставят перед собой амбициозные цели: выделить три смелых идеи, осуществление которых обеспечит качественный прорыв страны, объединить всех, кто любит Литву, вокруг одной общей цели и представить общественности лучшие примеры других стран.

Три самые значительные идеи будут представлены в специальном государственном документе. Это обозначит начало нового этапа Литвы, надеются инициаторы.

«Идея для Литвы» объединила основные каналы СМИ: DELFI, LRT, 15 min. К инициативе подключаются другие представители СМИ и профессиональные журналисты, общественные деятели, эксперты в разных областях, социально ответственный бизнес.

Премьер Саулюс Сквернялис выразил надежду, что предложенные идеи можно будет осуществить. «У каждого из нас в жизни есть разные идеи, которые мы хотим осуществить. Не всегда это удается. Сегодня наступил момент, когда необходима идея каждого жителя Литвы – «Идея для Литвы». Это более чем идея – это вера в то, что ее удастся осуществить. Я очень рад, что есть такая инициатива. Верю, что идей будет очень много, и не сомневаюсь, что большую часть мы осуществим», - сказал он.

Издатель, путешественник, фотограф Марюс Йовайша посвятил фотографии своей будущей книги «Идее для Литвы». Виды нашей страны иллюстрируют сайт инициативы, на котором предложить свою идею вы можете уже сейчас: www.idejalietuvai.lt.