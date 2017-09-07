«Столетие восстановления государства – лучший повод подумать о близком и далеком будущем Литвы. Что мы сегодня можем и должны сделать, чтобы наша родина стала более сильной и процветала? Призываю каждого стать частью национальной инициативы «Идея для Литвы»: давайте думать, размышлять, делиться идеями и вместе создавать государство нового столетия», - призвала президент Литвы Даля Грибаускайте.
Инициаторы ставят перед собой амбициозные цели: выделить три смелых идеи, осуществление которых обеспечит качественный прорыв страны, объединить всех, кто любит Литву, вокруг одной общей цели и представить общественности лучшие примеры других стран.
Три самые значительные идеи будут представлены в специальном государственном документе. Это обозначит начало нового этапа Литвы, надеются инициаторы.
«Идея для Литвы» объединила основные каналы СМИ: DELFI, LRT, 15 min. К инициативе подключаются другие представители СМИ и профессиональные журналисты, общественные деятели, эксперты в разных областях, социально ответственный бизнес.
Премьер Саулюс Сквернялис выразил надежду, что предложенные идеи можно будет осуществить. «У каждого из нас в жизни есть разные идеи, которые мы хотим осуществить. Не всегда это удается. Сегодня наступил момент, когда необходима идея каждого жителя Литвы – «Идея для Литвы». Это более чем идея – это вера в то, что ее удастся осуществить. Я очень рад, что есть такая инициатива. Верю, что идей будет очень много, и не сомневаюсь, что большую часть мы осуществим», - сказал он.
Издатель, путешественник, фотограф Марюс Йовайша посвятил фотографии своей будущей книги «Идее для Литвы». Виды нашей страны иллюстрируют сайт инициативы, на котором предложить свою идею вы можете уже сейчас: www.idejalietuvai.lt.
Госдепартамент США обнародовал важные для Литвы исторические документы (9)
Госдепартамент США выпустил 32 вновь оцифрованных тома...
Финансовую стабильность чувствуют менее половины жителей Литвы (6)
По данным исследования, проведенного по заказу группы...
Новая инициатива призывает искать идеи для прорыва Литвы (56)
В четверг в Вильнюсе была представлена инициатива...
Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило (21)
Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...
Вильнюс для англичан – самый дешевый город в Европе (9)
Британское издание Telegraph опубликовала список самых...
TOP новостей
Финансовую стабильность чувствуют менее половины жителей Литвы (6)
По данным исследования, проведенного по заказу группы...
Как охраняются объекты государственной важности в Литве? (9)
Компании и объекты государственной важности Литвы...
Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило (21)
Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...
Новая инициатива призывает искать идеи для прорыва Литвы (56)
В четверг в Вильнюсе была представлена инициатива...
Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата (11)
"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...