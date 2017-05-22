Новая инициатива призвана узаконить разнополое и однополое партнерство в Литве

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BNS
понедельник, 22 мая 2017 г. 15:05
Представители оппозиционного Движения либералов предлагают в Литве узаконить как партнерство между мужчиной и женщиной, так и партнерство гомосексуальных пар.
© Shutterstock nuotr.

"Мы хотим закрепить равенство всех перед законом, как разнополых пар, так и однополых, чтобы у них была возможность закрепить партнерские отношения", - заявила в сейме на пресс-конференции в понедельник либерал Аушрине Армонайте.

Другой инициатор поправок к Гражданскому кодексу, либерал Виктория Чмилите-Ниельсен акцентировала, что предлагается узаконить сейчас широко распространившуюся в Литве форму совместного проживания вне брака.

Либералы предлагают две возможности зафиксировать факт партнерства: путем регистрации партнерских отношений у нотариуса либо если партнеры прожили вместе более года.

"Около ста тысяч пар в Литве сейчас проживают вместе без заключения брака, и каждый третий ребенок рождается вне брака, эта тенденция очевидна, и она растет. Мы считаем, что этот вопрос актуален для десяти тысяч пар, и пришло время исправить последствия нерешительности политиков и принять такие законы, которые бы обеспечили права не заключивших брак пар, защитили более слабую сторону отношений", - сказала В. Чмилите-Ниельсен.

Ранее в Сейме были зарегистрированы несколько проектов, которые бы позволили как разнополым, так и однополым партнерам зарегистрировать свои отношения, однако они не достигли стадии принятия.

Сейм также начала рассматривать предложение группы депутатов вовсе исключить из Гражданского кодекса возможность партнерства.

BNS
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