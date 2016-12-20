Новая идея правящих: за пьяных водителей будут наказывать пассажиров

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас поделился новой идеей для сокращения числа нетрезвых водителей. Он предлагает штрафовать пассажиров, которые разрешают такому водителю садиться за руль.

"Есть 238 ст. УК, названная "Несообщение о преступлении". Там ясно сказано, что "Тот, кто без веской причины не сообщил правоохранительному ведомству об очень тяжком преступлении - должен быть наказан".

"Этого нет в программе правительства, не надо говорить, что министерство инициирует появление нового закона, но, я считаю, надо обсудить идею, ведь есть такая проблема - водители ездят пьяные, не боятся наказаний. Если человек ясно осознает, что если садится в машину, а водитель пьяный, то следует обсудить вопрос его ответственности", – сказал DELFI Мисюнас.

Министр сказал, что если такой пассажир не сообщает о преступлении в полицию или иначе не пытается препятствовать совершению преступления, то его следует привлечь к ответственности.

Правда, в статье закона сказано, что за несообщение грозят общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года. Министр не считает, что за такое нарушение должен грозить реальный срок. Это может быть предупреждение или штраф", - сказал Мисюнас.

Он считает, что за первое такое нарушение можно наказать предупреждением или штрафом в размере 10-100 евро. За повторное - штраф 50-150 евро.

"Конечно,самое серьезное наказание ждет человека, который сел пьяным за руль. Но как альтернатива для снижения числа нетрезвых водителей эту идею можно обсудить в обществе, может, как превентивная идея – услышали бы,широко разнеслось бы в массы", – сказал он.

По словам министра, тут нужно проявить понимание. Он не считает, что в таком случае стоило бы наказывать хрупкую женщину, муж которой управлял машиной, а у нее с собой не было телефона. В таком случае нет намеренного несообщения о преступлении.

Мисюнас сказал, что он не является сторонником снижения допустимой степени опьянения: "Проблема - не промилле. Но если депутаты установят 0 промилле, все в порядке, есть страны, где применяют такую практику. Но я считаю, что больше всего действует неизбежность наказания".