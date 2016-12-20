Новая идея правящих: за пьяных водителей будут наказывать пассажиров

"Есть 238 ст. УК, названная "Несообщение о преступлении". Там ясно сказано, что "Тот, кто без веской причины не сообщил правоохранительному ведомству об очень тяжком преступлении - должен быть наказан".
"Этого нет в программе правительства, не надо говорить, что министерство инициирует появление нового закона, но, я считаю, надо обсудить идею, ведь есть такая проблема - водители ездят пьяные, не боятся наказаний. Если человек ясно осознает, что если садится в машину, а водитель пьяный, то следует обсудить вопрос его ответственности", – сказал DELFI Мисюнас.
Министр сказал, что если такой пассажир не сообщает о преступлении в полицию или иначе не пытается препятствовать совершению преступления, то его следует привлечь к ответственности.
Правда, в статье закона сказано, что за несообщение грозят общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года. Министр не считает, что за такое нарушение должен грозить реальный срок. Это может быть предупреждение или штраф", - сказал Мисюнас.
Он считает, что за первое такое нарушение можно наказать предупреждением или штрафом в размере 10-100 евро. За повторное - штраф 50-150 евро.
"Конечно,самое серьезное наказание ждет человека, который сел пьяным за руль. Но как альтернатива для снижения числа нетрезвых водителей эту идею можно обсудить в обществе, может, как превентивная идея – услышали бы,широко разнеслось бы в массы", – сказал он.
По словам министра, тут нужно проявить понимание. Он не считает, что в таком случае стоило бы наказывать хрупкую женщину, муж которой управлял машиной, а у нее с собой не было телефона. В таком случае нет намеренного несообщения о преступлении.
Мисюнас сказал, что он не является сторонником снижения допустимой степени опьянения: "Проблема - не промилле. Но если депутаты установят 0 промилле, все в порядке, есть страны, где применяют такую практику. Но я считаю, что больше всего действует неизбежность наказания".