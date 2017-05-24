Норвежцы из батальона НАТО в В Литве доставят военную технику

В среду в Литву прибывает военная и административная техника норвежского контингента, который служит в составе Боевой группы Батальона НАТО.

Прибудут около шестидесяти единиц военно-транспортной техники, среди которой будут танки Leopard различных модификаций, боевые машины пехоты CV 90, БТР M113 различных модификаций, боевые и легкие транспортные средства, сообщило литовское министерство обороны.

Норвежская военная техника будет доставлена морем в Клайпедский порт.

Группа норвежского контингента уже прибыла в Литву. Планируется, что весь контингент норвежской армии прибудет в Литву еще в мае.

В составе батальона НАТО будут служить около 200 норвежских военных.

Сейчас в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО в Литве находятся более 450 германских военных, 100- бельгийских, 250 - голландских.

В 2017–2018 годах в составе этой группы будут служить военных из Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии. Боевой группой батальона руководит Германия, ее же военные составляют основу группы.