Норвежцы из батальона НАТО в В Литве доставят военную технику

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 12:48
В среду в Литву прибывает военная и административная техника норвежского контингента, который служит в составе Боевой группы Батальона НАТО.
Į Lietuvą atplukdyta NATO karinė technika
© DELFI / Virginija Spurytė

Прибудут около шестидесяти единиц военно-транспортной техники, среди которой будут танки Leopard различных модификаций, боевые машины пехоты CV 90, БТР M113 различных модификаций, боевые и легкие транспортные средства, сообщило литовское министерство обороны.

Норвежская военная техника будет доставлена морем в Клайпедский порт.

Группа норвежского контингента уже прибыла в Литву. Планируется, что весь контингент норвежской армии прибудет в Литву еще в мае.

В составе батальона НАТО будут служить около 200 норвежских военных.

Сейчас в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО в Литве находятся более 450 германских военных, 100- бельгийских, 250 - голландских.

В 2017–2018 годах в составе этой группы будут служить военных из Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии. Боевой группой батальона руководит Германия, ее же военные составляют основу группы.

BNS
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Норвежцы из батальона НАТО в В Литве доставят военную технику (2)

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